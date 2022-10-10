Bursa'da 'farkındalığı benimseyenler' sergisi

Bursa'da B Art Space "Farkındalığı Benimseyenler" isimli yeni sergisi ile 6 Ekim’de izleyici ile buluştu.BURSA (İGFA) - Estetik International Bursa’da gerçekleşen sergide, fotoğraf sanatçısı Dilan Marangoz’un kendisi gibi serebral palsili olan 16 kişinin fotoğraflarından oluşan portreleri yer alıyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü mezunu fotoğrafçı Dilan Marangoz; 2019 yılında Farkındalık Projesi için hayali olan sergi hazırlıklarını başlattı.

Halk arasında spastik olarak bilinen Serebral Palsi doğum öncesi, doğum sırasında ve üç yaşına kadar beyinde oluşan hasara bağlı insan vücudundaki kasların hareketlerini ve vücudun duruşunu etkileyerek fiziksel engeller yaratmaktadır. Bebeklikten itibaren tanısı konulan serebral palsili kişilerin gelişimi ve kasların hareketlendirilmesi için özel bakım süreci olması gerektiğini belirten Dilan Marangoz, farkındalığı benimseyenler sergisi ile 6 Ekim Dünya Serebral Palsi gününde gerçekleşen sergi açılışında farkındalık yaratmak ve birçok serebral palsili bireylerin de hayallerine dokunmak istediğini belirtti.

Bursa’da Estetik International ev sahipliğinde gerçekleşen davette Bursa Büyük Şehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak’ ın yanı sıra cemiyet hayatının tanınmış simalarından Beril Sönmez, Binnur Yoldaş, Esra Apalak, Beril Ekinci, Özlem Ilıman, Güler Taşdemir, Zuhal Yüksel, Özlem Koçak, Begüm Mutlu, Aylin Tucalan, Nilgün Ete, Nurçin Doğan, Nurhan Çeçener, Gizay Tanca, Hale Sivrioğlu gibi isimler etkinlikte yer aldı.

Serginin 17 Ekim’e kadar ziyaretçi ile buluşacağı öğrenildi.