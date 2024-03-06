Bursa'da erken 8 Mart konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Bölümü Kadınlar Korosu tarafından düzenlenen konserde, sanatçı Çiğdem Gürdal birbirinden güzel eserleri sanatseverler için seslendirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü Kadınlar Korosu tarafından Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri, Şef Ayşegül Yüzgeç yönetti.

Konserin birinci bölümünde Türk Sanat Müziği Bölümü saz sanatçıları eşliğinde Türk Sanat Bölümü ve Türk Halk Bölümü öğrencilerinden oluşan Kadınlar Korosu sahne aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın bestekarlara ait eserler koro ve solo olarak seslendirilirken, salonu dinleyenler keyifli bir akşam yaşadı.

Konserin ikinci bölümünde ise konuk sanatçı Çiğdem Gürdal sahne aldı. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde, Çiğdem Gürdal muhteşem sesi ve yorumuyla birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Gecenin sonunda tüm sanatçılar ayakta alkışlanırken, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik tarafından konuk sanatçı Çiğdem Gürdal ve Şef Ayşegül Yüzgeç’e günün anısına çiçek takdim edildi.