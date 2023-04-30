Bursa'da 'Erguvan Bayramı' coşkusu

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, baharı müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneğini Emir Sultan Meydanı’nda 3 gün boyunca düzenlediği ‘Emir Sultan’ın İzinde Erguvan Bayramı’ etkinlikleriyle yaşattı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, 14’üncü yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in damadı Bursa erenlerinden Emir Sultan’ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa’da, tüm ülke coğrafyasından gelen sevenleriyle buluşmasından dolayı yaptığı Erguvan Bayramı geleneğini bu sene de ilçede yaşattı.

Emir Sultan’ın İzinde Erguvan Bayramı programlarında Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Hüseyin Algül ve Prof. Dr. Mustafa Kara sohbet ve söyleşileriyle katılımcıları bilgilendirirken Doç. Dr. Zinnur Kanık ile Bursa Türk Müziği Topluluğu Erguvan Bayramı Konseri ve Ender Doğan İle İrfan Türküleri Konseri Yıldırımlılara unutulmaz bir bayram yaşattı.

“ERGUVAN BAYRAMINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bursa’nın tarih, kültür ve manevi kimliğinde çok önemli bir yere sahip olan Emir Sultan Hazretleri’ni ve onunla özdeşleşen Erguvan Faslı’nı geçtiğimiz yıl yeniden ihya etmeye başladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Emir Sultan Hazretleri’nin her yıl erguvanların çiçek açma döneminde, medeniyet coğrafyamızın dört bir yanından gelen sevenleriyle buluşması ile başlayan Erguvan Faslı onun vefatının ardından da sevenleri tarafından yüzyıllar boyunca devam ettirilmiş bir gelenektir. Yıldırım Belediyesi olarak bu kadim geleneği geçtiğimiz yıl yeniden hemşehrilerimizle buluşturmuştuk. Bu yıl da hem Erguvan Bayramı’nı hem de Emir Sultan Hazretleri’ni yâd ediyoruz. İnşallah bundan sonra her yıl geleneksel olarak Erguvan Faslı’nı kutlayacak ve Emir Sultan Hazretleri’ni anacağız. Erguvan faslı Yıldırım’ın kültürü ve manevi kimliğinin önemli bir parçasıdır. Nasıl ki Yeşil Cami olmadan, Emir Sultan Hazretlerinin türbe ve camisi olmadan Yıldırım düşünülemezse erguvan faslı olmadan da Yıldırım eksik kalacaktır. İnşallah bu geleneği Yıldırım’da yaşatacağız” dedi.