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Bursa'da engelsiz buluşma

YAŞAM 05.12.2023, 17:20
Bursa'da engelsiz buluşma

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Günü münasebetiyle sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ‘Bursa Engelsiz Buluşması’ düzenlendi.BURSA (İGFA) -  Dünya Engelliler Günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da çeşitli programlarla kutlanarak engellilerin yaşadığı sıkıntılara ve taleplerine dikkat çekildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de engelli bireyler için faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ‘Bursa Engelsiz Buluşması’ düzenledi. Merinos Göl Park Tesisleri’ndeki buluşmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelli belediye personelleri, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, eğitmenler ve engelli bireylerin aileleleri katıldı.

Farkındalık oluşturmak ve ses getirmek adına Dünya Engelliler Günü dolayısıyla birçok programın düzenlendiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ülkemizin en önemli ozanlarından olan Âşık Veysel’in, ünlü ressam Eşref Armağan’ın, Türk düşünce hayatının kutup yıldızı Cemil Meriç’in de birer engelli olmasına rağmen birçok başarıla işe imza attıklarını hatırlattı. Türkiye’de özel gereksinimli olup başarı hikayesine sahip birçok kişinin olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Unutmayalım ki ülkemizde 4 ayrı spor federasyonu bünyesindeki 50 bine yakın lisanslı engelli sporcu başarılarıyla adlarından söz ettiriyor. Bizim göğsümüzü kabartıyorlar. Onlara yatırım yapılır, zaman ayrılır, doğru bir şekilde yükleme yapılırsa neler yapabileceklerini hep beraber görüyoruz. Bu sporcular 2022 yılında Avrupa ve Dünya şampiyonalarında 200’ün üzerinde madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. İnanıyorum ki Bursa’dan da aynı hikayeler yazılabilir. Bugün onların önünü açabilen bir sistem var. Devletin tüm imkanları engelliler için seferber ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamalıyız. Bu açıdan sivil inisiyatifin de önemli bir misyon üstlendiğine inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını yaşarken önümüzdeki yüzyılın özellikle engelli kardeşlerimiz için hayırlı, verimli, bereketli yüzyıl olmasını diliyorum. Dünya Engelliler Günü kutlu olsun” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi adına Emrullah Akçay, Bursa Otizm Dernekleri Platformu adına Ferhan Özvatan, Kıymet Bilgici ve Hüsamettin Akyıldız desteklerinden ötürü Başkan Aktaş’a plaket verdi.

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