Bursa'da Endonezya rüzgârı esti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Endonezya Ankara Büyükelçiliği destekleriyle Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Endonezya’dan bir kültür şenliği olan “Eve Yolculuk” programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi ve Endonezya Büyükelçiliği’nin organizasyonu ile hazırlanan programda Endonezya kültürüne ait lezzetler, geleneksel kıyafetler ve danslar sergilenerek, adeta Endonezya rüzgarı estirildi.

Milli marşların okunması ile başlayan etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, Vali Yardımcısı Yusuf Gökhan Yolcu, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, İstanbul Endonezya Geçici Başkonsolosu Fachry Sulaiman, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa İl Göç İdaresi Genel Müdürü Recep Batu ile Bursa’da eğitim gören Endonezyalı öğrenciler katıldı.

Endonezyalı gençleri Bursalılardan ayrı tutmadıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, Türkiye'NİN Endonezya ile yakın ve çok boyutlu ilişkiler içerisinde olduğunu belirterek, "Tarihi bağlar itibariyle de Türkiye ve Endonezya arasında her zaman dostluk üzerine ilişkiler kurulmuştur. Biz Bursa’daki Endonezyalı kardeşlerimizi yabancı olarak değil, kendi halkımız olarak görmekteyiz. Bugün de Bursa Kent Konseyi ve Endonezya Büyükelçiliği’nin katkıları ile düzenlenen etkinlikte sizlerleyiz. “Endonezya ile Bir Gün” programının gerçekleşmesinde katkı sunarak Endonezya kültürünü Bursa’ya taşıyıp şehrimizde Endonezya rüzgarı estirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Yusuf Gökhan Yolcu de kültür şöleni olan böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ise, Endonezyalı gençlerin kültürel kaynaşma sağlayacak önerilerini geri çevirmediklerini belirtti.

Etkinliğe katılan ve söz alan Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal da, öğrencilerin yıl boyunca emek vererek hazırladıkları programda bir arada olduklarını belirterek, "Aslında 6 Şubat’ta gerçekleşecek olan tanıtım programımız, deprem nedeniyle ertelenmişti. Yaşanan felaketin ardından deprem bölgesine yardım için gittim. Endonezya’dan 400 uzman, depremzedelere yardım için gönderildi ve gönüllü çalıştılar. Hatay’da Endonezya köyü oluşturmayı istiyoruz. Her Türk bize teşekkür ediyor ama teşekkür etmesine gerçekten gerek yok. Endonezyalılar olarak her zorluğumuzda bize ilk el uzatan ve yardım eden Türkiye oldu. Bu Dünya’da çok kardeşlerimiz var ancak bir tane Gardaşımız var. Bizim için Türkiye Gardaş’tır. Türkiye’de kendi memleketimizde gibi hissediyoruz" diye konuştu.

Programda 2017 ve 2019 yıllarında düzenlenmiş olan Endonezya ile Bir Gün adlı etkinliğin üçüncüsü düzenlenirken, Endonezya’yı ilgi duyan ve merak eden Bursalılar, Kuran-ı Kerim tilaveti, tiyatro gösterisi, geleneksel danslarla keyifli vakit geçirdi.