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Bursa'da 'Emel Sayın şarkıları' ile mest ettiler
YAŞAM 18.07.2023, 11:53
Bursa'da Nilüfer Musıki Derneği, son konserinde seslendirdiği Emel Sayın şarkılarıyla Tayyare Kültür Merkezi’ni dolduran Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.BURSA (İGFA) - Şef Dr. M. Aydın Atalay yönetimindeki Nilüfer Musıki Derneği Korosu, Tayyare Kültür Merkezi’nde verdiği son konserde Bursalı sanatseverlerden yine büyük ilgi gördü.
Görkemli gecede usta sanatçı Emel Sayın’ın şarkılarını seslendiren koro, gece boyunca alkışlarla ödüllendirildi.
Nilüfer Musıki Derneği Başkanı Haluk Keser, yakında bir çok sürprizle dinleyicilerinin karşısında olacaklarını belirtti.
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