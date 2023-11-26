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Bursa'da eğitimde yeni yaklaşımlar konuşuldu

YAŞAM 26.11.2023, 17:28
Bursa'da eğitimde yeni yaklaşımlar konuşuldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 6'ncısını düzenlendiği Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplumun gerçek manada kalkınmasının mimarlarının kesinlikle öğretmenler olacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı'nın 6'ncısı 1500'e yakın öğretmenin katılımıyla Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nun katıldığı konferansın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm öğretmenlerin Öğretmen Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin hem çok zor hem de gerçekten büyük aşk ve heyecan gerektiren bir meslek olduğuna vurgu yapan Başkan Aktaş, "Biz bu eğitimde yeni yaklaşımlar uygulamasını 6 yıldır yapıyoruz. Gerçekten değişen, dönüşen ama toplumu şekillendiren eğitim kurumunun ve onun başrol oyuncusu olan öğretmenlerimize faydalı olabilir miyiz? Güncel şartlarına göre format atabilir miyiz noktasında yaptığımız uygulamalardan bir tanesi. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim naçizane tavsiyem bu kadar hızlı değişim ve dönüşümün olduğu ortam içerisinde lütfen bu ve benzeri programlardan geri kalmayın. Bu toplumun gerçek manada kalkınmasının mimarları kesinlikle öğretmenler olacaktır. Bundan zerre şüphem yok. Biz belediyeler olarak fiziki anlamda değişimler yapıyoruz. Yol yapıyoruz, altyapı yapıyoruz, trilyonluk yatırımlar yapıyoruz. Buna rağmen  bir gencin yetişmesi, hayata hazırlanması, kendini keşfetmesi belki de o keşfeden gencin bu şehri, bu ülkeyi kalkındırması noktasında yaptığımız bir çalışma olması çok daha kıymetli. Sizin performansınız, sizin katkınız, sizin desteğiniz daha temiz, daha güvenli, daha huzurlu bir Bursa için, ülke için olmazsa olmaz. Bu buluşmanın hayırlı, verimli, bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

LİDERLİK YAPACAKSINIZ

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da bir milli eğitim müdürü için 24 Kasım Haftası'nda meslektaşlarıyla, öğrenmenin kendini geliştirmenin başlangıcını ihya eden bir program içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bursa'daki 700 bine yakın öğrenci ve anne babaları adına bu eğitim çalışmasına katılan öğretmenlere teşekkür eden Müdür Alireisoğlu, "İnanıyorum ki 40 bin öğretmenimiz de burada. Çünkü siz burada çok değerli hocalarımızdan öğrendiğiniz bilgilerle, kendinize katmış olduğunuz katkıyla 40 bin öğretmen arkadaşımızı da şekillendireceksiniz  ve onlara da liderlik yapacaksınız. Bu anlamda eğitimde yeni yaklaşımlar çok önemli bir etkinlik Bursa için. Evet bizim yeni yaklaşımlara, yeni becerilere, yeni tutumlara ihtiyacımız var. Çünkü çocuklarımız her yıl bilimin teknolojinin ve değişimin baş döndürücü etkisi altında farklılaşıp, farklı tutumlarla ve çözmemiz gereken yeni problemlerle karşımıza geliyorlar. Biz tabii ki kendimizi yenilemek durumundayız.  Tabii ki bunu bir tek başımıza yapamayız. Bu anlamda duyarlı, bu anlamda destek vermeye açık bir kurum, kurumun başında da lider olunca bunu gerçekleştiriyoruz. Bunu Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla, değerli başkanımın liderliğiyle  gerçekleştiriyoruz. Ben bu vesileyle kendisine katkısı için, bu anlamdaki destekleri için huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Konferans açılış töreninin ardından Prof.Dr. Nalan Kuru, Dr. Bahar Eriş ve Prof.Dr. Uğur Batı'nın sunumlarıyla tamamlandı.

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