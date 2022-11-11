Bursa'da Egeberkli minikler Atatürk'ü andı

Bursa'da faaliyet gösteren Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84. yılında özlem ve minnetle andı.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84. yılında tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da Özel Egeberk Anaokulu’nda da özel bir törenle anıldı.

Saatler 09.05’i gösterdiği anda tüm Egeberkli miniklerin Ata’ya saygı duruşunda bulunduğu okulda; çocuklar sırayla ellerindeki çiçekleri Atatürk büstüne bıraktı.

Öğretmenleriyle günler öncesinden çalıştıkları şiirleri okuyan küçük öğrenciler, Atatürk sevgisini bir kez daha yüreklerinde hissettiler.

Kurucu Müdür Nesrin Civan, Atatürk ilkelerine bağlı nesiller yetiştirmek için çok çalışmaya devam edeceklerini söyledi.