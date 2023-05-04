Bursa'da edebiyatseverler 'Kedili Tekke'de buluştu

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirası yeniden ayağa kaldırma adına en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’nde, ‘Erguvan Kitap Okuma Günleri’ düzenlendi.BURSA (İGFA) - Muradiye Mahallesi’nde 16’ncı yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi nedeniyle ‘Kediler Tekkesi’ olarak anılan tarihi bina, kısa sürede okuyucuların gözde mekanı haline geldi.

İlmin tecrübeyle harmanlandığı; çayın, kahvenin, sohbetin anlam bulduğu merkezde son olarak şair ve yazar Şifanur Özçelik Şirin tarafından ‘Erguvan Kitap Okuma Günleri’ düzenlendi. Bursalı edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programa konuk olan Nilüfer Zontul Aktaş, ‘Kireci Kavlamış Duvar’ adlı şiir kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Çocuklar ve gençleri doğruya yönlendirmenin önemine değinen Aktaş, kitap okumanın insanlara kazandırdıkları ile edebiyat dünyası hakkında görüşlerinden bahsetti. Sohbet tadında geçen etkinliği şiirleriyle süsleyen şair ve yazar Nilüfer Zontul Aktaş, söyleşi sonunda katılımcıların kitaplarını imzalayarak böylesine önemli bir programa ev sahipliği yaptığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a yürekten teşekkür etti.