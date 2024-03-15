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Bursa'da duygu dostu okul Egeberk
Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu öğretmenleri, Duygu Dostu Okul Eğitimi'nin ilk basamağını Prof. Dr. Nalan Kuru'nun verdiği eğitimle tamamladı.BURSA
YAŞAM 15.03.2024, 09:56
Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu öğretmenleri, Duygu Dostu Okul Eğitimi'nin ilk basamağını Prof. Dr. Nalan Kuru'nun verdiği eğitimle tamamladı.BURSA (İGFA) - Öğrencileri kadar öğretmenlerinin de gelişimine büyük önem veren Özel Egeberk Anaokulu, iç eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.
Bu kez Duygu Dostu Okul Eğitimi kapsamında Prof. Dr. Nalan Kuru'dan eğitim alan Özel Egeberk Anaokulu öğretmenleri, verimli bir seminer geçirdi.
Çocukların duygularını fark etmenin duygu dostu birey olmanın ilk basamağı olduğunu vurgulayan Kuru, öğretmenlerle önemli bilgiler paylaştı.
Eğitimin sonunda Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan, Prof. Dr. Nalan Kuru'ya teşekkürlerini sundu.
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