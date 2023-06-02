Son Dakika

Bursa'da 'dönüşüm' temalı el emeği göz nuru sergisi

YAŞAM 02.06.2023, 17:55
Bursa'da 'dönüşüm' temalı el emeği göz nuru sergisi

Bursa’da bugüne kadar 300 bine ulaşan kursiyer sayısı ile adeta bir halk üniversitesi olan BUSMEK’in genel sergisi, bu yıl ‘dönüşüm’ temasıyla yapıldı. Kullanılmayan veya ekonomik ömrünü doldurmuş pek çok eşya, BUSMEK kursiyerlerinin hünerli ellerinde yeniden hayat buldu.BURSA (İGFA) - BUSMEK’in geleneksel olarak düzenlediği Genel Sergisi, bu yıl Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde yapıldı.

Eğitim dönemi içinde kursiyerlerin el emeği, göz nuru ile ortaya çıkardıkları eserler, muhteşem bir sergi ile taçlandı. Her yıl farklı bir temanın işlendiği genel serginin bu yılki teması “Dönüşüm” olarak belirlendi.

Sergi, sadece sanatsal eserlerin sergilenmesi açısından değil, aynı zamanda çevre ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için de bir fırsat oldu. Ziyaretçilerin çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarını benimsemelerine ve sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunmalarına yardımcı olunmasının hedeflendiği serginin açılışı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’in de katıldığı törenle yapıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’ndaki törene kursiyerlerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK projesini başlatan merhum başkan Hikmet Şahin’i rahmetle, projeyi geliştiren önceki dönem başkanı Recep Altepe’yi de şükranla anarak konuşmasına başladı.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl bir ilki de gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aktaş, bu yıl sergiyi, hayat boyu öğrenme felsefesi ile çalışan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediklerini hatırlattı. BUSMEK’in kurulduğu günden bu yana 541 branşta yaklaşık 300 bin kursiyere ulaştığını ifade eden Başkan Aktaş, kursiyerler arasında şampiyonluğun kadınlara ait olduğunu vurguladı. Aktaş, Bursa’nın 13 ilçesinde 27 noktasında BUSMEK merkezleri olduğunu dile getirdi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayat boyu öğrenme, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleriyle ülke genelinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bursa özelinde 15 bin 161 kurs açtıklarını ve 392 bin kişinin hayat boyu öğrenme kurumlarından yararlandığını ifade eden Müdür Büyük, kursa katılanların aldıkları sertifikalarla ya meslek edindiğini ya da güzel bir hobi edindiğini dile getirerek, "Kurslara katılan herkes güzel vakit geçiriyor ve hayatlarına değer katıyor. Kadınlarımız ise kurslara büyük ilgi gösteriyor ve aldıkları sertifikalarla ticaret hayatına daha kolay katılabiliyor. Düzenlenen kurslarda emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de Bursa’nın bir UNESCO şehri olduğunu hatırlattı. Kültürel mirasın çok fazla olduğu Bursa’da değerlerin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını kendilerine misyon edindiklerini anlatan Özer, payitaht Bursa’nın 2021 yılında ‘Geleneksel el sanatları ve zanaatlar alanında’ ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olduğunu vurguladı.

Konuşmalar sonrasında serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri sergiyi gezip, geri dönüşümle adeta sanat eserine dönüşen eşyaları yakından inceledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 34 66
5. Başakşehir 34 56
6. Trabzonspor 34 54
7. Konyaspor 34 49
8. Kayserispor 34 49
9. Karagümrük 34 47
10. Kasımpaşa 34 43
11. Alanyaspor 35 41
12. Sivasspor 35 40
13. Ankaragücü 34 39
14. Antalyaspor 34 38
15. İstanbulspor 34 35
16. Giresunspor 34 34
17. Ümraniye 34 30
18. Gaziantep FK 34 25
19. Hatayspor 34 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24