Bursa'da dönüşüm stratejisi: Hızlı hareket, seri karar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinin can ve mal kayıplarından öte travmasının bile kimilerine göre 10-20 yılda atlatılamayacağını söyledi. Bursa’da benzer acıların yaşanmaması için kentsel dönüşümü daha fazla konuşmak, önemli kararlar ve riskler almak zorunda olduklarını belirten Başkan Aktaş, “Kentsel dönüşümü, rantsal dönüşüm olmaktan çıkarıp, gerçekten geleceğimizi düşünerek, hızlı hareket edip, seri karar almalıyız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Bursa Konuşuyor’ etkinliği ‘Depreme Dirençli Bursa Paneli’ ile Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ile üniversite rektörleri, akademisyenler, akademik odaların temsilcileri ile konunun tüm tarafları panele büyük ilgi gösterdi.

Elimizi sıkı tutmalıyız

Panelin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, asrın felaketinin ardından bölgeye defalarca gittiğini, son olarak geçtiğimiz hafta yine Hatay’da olduğunu söyledi. Felaketin boyutlarının büyüklüğüne dikkat çeken Başkan Aktaş, “Bir kez daha gördük ki deprem çok acı, yaralar kolay sarılmıyor. Can ve mal kayıplarının yanında psikolojik kayıpları yabana atmamak lazım. Kimilerine göre 3-5 sene, kimilerine göre bu travma 10-20 senede atlatılmaz. Bu nedenle elimizi daha sıkı tutmamız gerektiğini bir kez hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle bundan sonraki sürecin ana mottosu kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşümü daha fazla konuşmamız, önemli kararlar almamız, riskler almamız lazım. Bursa gibi Türkiye’nin dördüncü büyük şehrinde bu işle alakalı önemli kurumsal adımlar atmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bina envanteri tamamlanıyor

Çalışmaların halen devam ettiği Çevre Düzeni Planı’nın veri toplama sürecinde bütün Bursa’nın zemin durumunu, TÜBİTAK ile birlikte 3 yıl süren çalışmanın sonunda ortaya koyduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, yaklaşık 650 bin yapının bina envanterinin oluşturulduğunu ve yüzde 80’inin tamamlandığını söyledi. Merkez Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçeleri için bu çalışmanın tamamlandığını, diğer ilçelerin analizinin de kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Bunun yanında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile yürüttüğümüz çalışma var. Ayrıca üniversitelerimizin ilgili bölümleriyle çalışıyoruz. 2023 yılı içerisinde Bursa genelinde devam eden ve hedeflenen toplam 870 bin metrekare proje alanında; 1968 bina - 7592 bağımsız bölüm yıkılarak, 9.980 adet konutun inşaatına başlanacak. Sonuç olarak yaptığımız çalışmaları; zemin sınıflandırması ve sismik tehlike haritasının çıkartılması, üst yapı çalışmaları, imar planıyla ilgili çalışmalar, kentsel dönüşüm strateji belgesinin oluşturulması ve uygulama olarak başlıklandırabiliriz. Bunun yanında Deprem Bilim Kurulu’muzla çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Kentsel dönüşüme seyyar satıcı muamelesi

Büyük depremin herkesi çok etkilediğini ancak sıcaklığını kaybetmeye başladığını dile getiren Başkan Aktaş, “İzmir depremi 15-20 gün, Elazığ depremi 1 ay sonra, asrın felaketi de üzerinden 4 ay geçti unutmaya başladık, normal hayatımıza dönüyoruz. Son zamanlarda en sık karşılaştığım soru: ‘Bizim buraya kentsel dönüşüm ne zaman gelecek”. Kentsel dönüşüm, seyyar satıcı gibi sanılıyor galiba. ‘Buraya ne zaman gelecek’. Belirli bölgelerde o kadar çok talep var ki. Bunun hukuk çerçevesinde, finansman gerekliliğiyle, iş planıyla yapılacağını herkesin bilmesi lazım. Bakın Türkiye’de bazı belediyeler kentsel dönüşümü hiç konuşmuyor. Çok riskli bir alan. Böyle riskli bir alana hangi siyasi girmek ister. Son yıllarda ciddi adımlar atıldı ama yeterli mi? Değil. Şehir özelinde tüm paydaşların yüreklerinin beraberce vurması lazım. Beraberce irade koymak lazım. Siyaseten birilerini geri düşürmek adına, eleştirmek adına araç olarak görürsek bir arpa boyu yol almamız mümkün değil. Ben de bu şehirde yaşıyorum ve hayatımı da bu şehirde devam ettireceğim. Hep beraber bu şehirde yaşıyoruz. İstirham ediyorum, STK’larla bu noktada bilinç oluşturmak adına ortak hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Seri karar almamız gerekiyor

Bursa’da kentsel dönüşümle ilgili herkesin yapabileceği şeyler olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm olmaktan çıkarıp, gerçekten geleceğimizi düşünmek zorundayız. Hem bu sağlıksız yapıları ortadan kaldırırken şehrin siluetini toparlamak, daha yaşanabilir kılmak adına adımları birlikte atmamız gerek. Bursa özelinde daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Hatay’da, Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da manzara gerçekten felaket. Buraları görüp aynı hataları burada yapmak mümkün değil. Benim beklentim ve muradım akademik odalar, kurumlar, siyasi parti farkı gözetmeksizin tüm belediyeler beraberce tepkisini ortaya koyup, karar alma yeteneğini geliştirirlerse Bursa adına hayırlı neticeler ortaya çıkarmış oluruz. Hepsini bitirmek asla mümkün değil ama daha hızlı hareket edip, seri kararlar almamız gerekiyor” dedi.

Doğal afetler artacak

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da risk haritaları üzerinden yaptığı sunumda dünya genelinde geçmiştekinden daha fazla bir şekilde doğal afetlerle karşı karşıya gelineceğini söyledi. Depremin bu afetlerden sadece biri olduğunu hatırlatan Mandal, “Hepimiz farkındayızdır ki biz de daha fazla doğal afetlere maruz kalıyoruz. 2 yıl öncesini hatırlarsak sel felaketleri, yangınlar ve müsilaj… Gelecekte daha fazla ham madde krizleri yaşayacağız. Yine göç kavramı önemli bir unsur. Biz göç kavramını sınırlarımızın ötesinden yapılan göç olarak düşünüyoruz ama ülke içinde önemli göç yaşadık. Daha fazla iç göç yaşayacağız. Sel, yangınlar, deprem, gelecekte de bu tipteki göç önemli gündem başlıkları arasında yer alacak” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da depremin Bursa için de kaçınılmaz bir gerçek olduğunu, dolayısıyla bununla ilgili kalıcı tedbirler alma noktasında Bursa’daki bütün paydaşların taşın altına eline koyması gerektiğini vurguladı.