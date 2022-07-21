Bursa'da doğru tercih için LGS'lilerin yanında oldular

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına kurduğu stantlarda LGS sınavına giren gençlerin ‘doğru tercihlerle’ istedikleri okullara girebilmesi için uzman rehberlerle danışmanlık desteği veriyor.BURSA (İGFA) - Eğitime yaptığı yatırım ve desteklerle Bursa’da eğitim gören öğrencilerin hayatlarına dokunan Büyükşehir Belediyesi, lise yolundaki gençlere doğru tercih yapabilmeleri için rehberlik desteği sağladı.

Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel UNESCO Meydanı, Yıldırım Belediyesi bayrak alanı, Podyumpark, Mudanya BUDO İskele Meydanı, Gemlik İskele Meydanı ve Nilüfer Ahmet Taner Kışlalı Meydanı olmak üzere 8 farklı alanda gençlerin lise tercihlerine yardımcı olundu. Bunun yanında, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan BURSKOOP marifetiyle bu yıl meslek lisesinin ilgili bölümlerini tercih eden öğrencilere verilecek bursla ilgili de öğrenciler bilgilendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ile birlikte Heykel UNESCO Meydanı’nda yer alan standı ziyaret edip, danışmanlık desteği alan öğrencilerle sohbet etti.

ÖĞRENCİ DOSTU BELEDİYE

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘öğrenci dostu’ olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, gençleri hayata hazırlama noktasında sunulacak tüm imkanları ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi. Lise tercihi yapacak öğrencilere 3 gün boyunca İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda danışmanlık desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, amaçlarının gençlerin, ‘sınavda aldıkları puanlarla doğru tercih yaparak’ istedikleri okullara kayıt yaptırabilmeleri olduğunu söyledi. 300’er TL’lik burs uygulamasını yeni dönemde başlatacaklarını belirten Aktaş, toplam 5 bin öğrencinin Eylül ayından itibaren bu burslardan yararlanmaya başlayacağını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise, Bursa sanayi şehri. Sanayide üreten, yetişmiş çocuklar çoğaldıkça güçlü Türkiye hikayesinin çok daha hızlı bir şekilde yazılacağını düşündüğünü ifade ederek, BURSKOOP'un Türkiye'ye örnek olduğunu, 5 bin meslek lisesi öğrencisinin bu destekten ‘ilgili alanları tercih ederek’ yararlanacağını söyledi.

Başkan Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, daha sonra standa oturup, tercih desteği almak için gelen öğrencilerle sohbet etti.