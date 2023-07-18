Bursa'da depremzede çocuklara moral

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kırklareli Ahi Evran Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü “TÜBİTAK-4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Destek Çağrısı - Kahraman Çocuklar Bilimle Güçleniyor” projesine destek verdi.BURSA (İGFA) - Çocukların moral motivasyonlarını yükseltmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Gazetesi ortaklığında önemli bir projeye destek verdi.

Kırklareli Ahi Evran Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü “TÜBİTAK-4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Destek Çağrısı - Kahraman Çocuklar Bilimle Güçleniyor” projesine destek sağlandı.

Proje kapsamında çocuklara resim defteri, boyama defteri ve boyama kalemi setleri deprem bölgesini kapsayan tüm il, ilçe ve köylerde 5 bin takım olarak dağıtıldı.