Bursa'da dağ yöresinin sevilen öğretmeni unutulmadı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde öğretmenlik yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Oktay Tüfekçi'yi öğrencileri mezarı başında dua ederek andılar.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Demirci Şehit Himmet Aydın İlk ve Ortaokulu Müdürü Oktay Tüfekçi, 2019 yılında evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Orhaneli Devlet Hastanesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Dağ yöresinin başarılı ve çok sevilen öğretmenlerinden olan Oktay Tüfekçi'yi yalnız bırakmayan öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Orhaneli'deki mezarı başında dualarla andı.