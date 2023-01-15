Bursa'da da ortaöğretimdeki okullaşma oranı artıyor

Eğitim sistemine dâhil olmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dâhil edilmesi amacıyla düzenlenen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi meyvelerini vermeye başladı. Proje sayesinde ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 95,06’dan 95,97'ye yükseldi.BURSA (İGFA) - "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıda başlatıldı. Eğitim sistemine dâhil olmayan öğrencilerin, takip sistemiyle eğitime dâhil edilmesi amacıyla düzenlenen proje sayesinde ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 95,06’dan 95,97'ye yükseldi.



Proje çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa’da ortaöğretime dahil olmayan çocukların yüzde 80’nine ulaşıldığını söyledi.

Eğitimde tek bir ferdin bile feda edilemeyeceğini ifade eden Serkan Gür; “Bir çocuğumuzu bile kazanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tüm mücadelemiz ve yaptığımız çalışmalar Bursa’daki tüm çocuklarımızın eğitime kazandırılması içindir. Projede emeği geçen idareci ve öğretmenlerimiz ile özellikle de öğrencilerimize ve velilerine teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Mahmut Özer’in liderliğinde yürütülen çalışma ile tüm çocuklarımızı eğitimle yeniden buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.