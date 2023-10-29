Son Dakika

Bursa'da Cumhuriyet coşkusu

YAŞAM 29.10.2023, 14:57
Bursa'da Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da büyük coşkuyla kutlandı. Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, coşkuya ortak oldu.BURSA (İGFA) -  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı, Bursa Valiliği tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Atatürk Caddesi’ndeki törene büyük ilgi gösteren vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamaları izledi. Törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tören alanındaki halkı selamladı.

İstiklal Marşı’nın okunarak Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından konuşan Vali Demirtaş, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

İstiklal mücadelesinin bıraktığı en önemli miraslardan birinin şüphesiz Cumhuriyet olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, “Cumhuriyet milletçe kıyama duruşumuzdur. Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın teminatıdır. Cumhuriyet'te bu coğrafyadaki varlığını perçinleyen milletimiz rotasını tam bağımsızlık ve muasır medeniyet seviyesi hedefine yöneltmiştir. Bunun için demokrasi ve Cumhuriyeti baş tacı etmiş, dahili ve harici pek çok badireyi, basireti, feraseti ve cesaretiyle atlatmayı başarmıştır. Bizler yüz değil, bin yıl geçse de ecdadımızdan yadigar bu ruh ile yol almaya devam edeceğiz. En başta istiklal ve Cumhuriyetimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Sevgili gençler sizler umudumuz, geleceğimiz ve en kıymetli varlığımızsınız. İstikbali aydınlatacak, sizlersiniz. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, devletimiz, cumhuriyetimiz ve demokrasimiz sizlere emanettir. Sizlerin bu manevi emanetlere gözünüz gibi bakacağınızdan asla şüphemiz yoktur” diye konuştu.

Gösteriler, Yıldırım Halk Oyunları Ekibinin ardından Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin Zeybek gösterisi ve tören geçişi ile tamamlandı. Buradaki törenin ardından yapılan 100’üncü yıl yürüyüşü de hem protokolün hem de vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

Heykel Atatürk Anıtı önünden başlayan Cumhuriyet yürüyüşünde, Cumhuriyet Caddesi de Türk Bayraklarıyla adeta gelincik tarlasına döndü. 100’üncü yıl yürüyüşü Zafer Plaza meydanında tamamlandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 10 28
2. Fenerbahçe 9 27
3. A.Demirspor 10 20
4. Kasımpasa 10 18
5. Trabzonspor 10 16
6. Beşiktaş 9 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Karagümrük 10 10
12. Alanyaspor 10 10
13. Ankaragücü 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Gençlerbirliği 10 18
5. Bodrumspor 10 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Manisa FK 10 14
8. Ahlatçı Çorum FK 10 14
9. Keçiörengücü 10 14
10. Erzurumspor 10 13
11. Sakaryaspor 10 12
12. Boluspor 10 12
13. Adanaspor 10 10
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 9
16. Altay 10 8
17. Tuzlaspor 10 7
18. Giresunspor 10 6
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 9 16
8. West Ham United 10 15
9. M. United 9 15
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 9 11
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 10 8
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 9 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Barcelona 11 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Real Betis 11 15
9. Valencia 10 14
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 14
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 10 10
14. Cadiz 11 10
15. Mallorca 11 9
16. Villarreal 10 9
17. Deportivo Alaves 10 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3