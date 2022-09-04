Bursa'da çölyak hastalarına glutensiz aşure

Bursa Büyükşehir Belediyesi, zaman zaman glütensiz ürün desteklerinde bulunduğu Çölyak hastalarını bu kez 'Glütensiz Aşure' etkinliğinde buluşturdu. Bu sayede Çölyak hastaları da Muharrem ayının manevi hazzını yaşamış oldu.BURSA (İGFA) - Engelliler başta olmak üzere toplumun tüm dezavantajlı gruplarına yönelik ayrıcalıklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastaları için farkındalık oluşturacak bir etkinliğe daha imza attı.

Farklı zamanda glütensiz gıda paketleri ile desteklenen çölyak hastaları bu kez 'Glütensiz Aşure' etkinliğinde bir araya geldi. Muharrem Ayı'nda kentin farklı noktalarında 10 binlerce Bursalıya aşure ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarını da unutmadı. Bursa Çölyakla Yaşam Derneği işbirliğiyle hazırlanan etkinlikte çölyak hastaları, glüten içirmeyen aşureden yiyerek, Muharrem Ayı'nın manevi hazzını yaşama imkanı buldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu özel etkinlikte çölyak hastaları ile bir araya geldi.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik eğitim, sağlık, spor, sanat ve sosyal destekler olmak üzere sosyal yaşamla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla birçok alanda hizmet ürettiklerini söyledi.

Çölyak ve fenilketonüri hastalıklarıyla mücadelede de çeşitli sosyal desteklerde bulunduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, hastalıkla mücadelede birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının daha da güçleneceği inancıyla, glutensiz aşure etkinliği düzenlediklerini kaydetti. Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay ise, hastalıkla mücadelede kendilerine sağladıkları destekler nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Başkan Aktaş, etkinliğe katılan çölyak hastalarına elleriyle ile aşure ikram etti.