Bursa'da 'çok özel' kampta buluştular

Bursa'da eğitimden sağlığa her alanda dezavantajlı gruplara yönelik projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de özel gereksinimli çocuk ve gençleri deniz kampında buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanabilir kent haline getirmek amacıyla ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora kadar her alanda önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlere erişimin önündeki engelleri bir bir kaldırıyor.

Engelli vatandaşların sosyal hayatın her alanında yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocuk ve gençleri Gemlik Karacali Gençlik Kampı’nda ağırladı. Özel gereksinimli çocuk ve gençlerin sosyal hayata uyum süreçlerinin desteklenmesi hedeflenirken, yaz tatillerini sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu geçirmeleri planladı. Karacaali’deki 4 günlük kampa, 7-35 yaş arasında özel gereksinimli 64 çocuk ve genç katıldı. Kampa refakatçileri ile katılan çocuk ve gençler, yüzme, kano, temel afet bilinci, oryantring, plaj voleybolu, bocce, mini golf, masa tenisi, açık hava sineması gibi birbirinden farklı etkinliklerle keyifli bir tatil geçirdi.

Gönüllerince bir tatil geçirmenin mutluluğunu yaşayan özel gereksinimli çocuk ve gençleri kampta ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, “Burada çocuklar ve gençler kadar annelerin gözlerindeki ışıltıyı görmek beni çok mutlu etti. Ailelerin, ‘bizden sonra bu çocuklarımız ne olur’ diye kaygıları var. Bu kaygıyı ortadan kaldıracak pek çok çalışmamız var. Bu çocukların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var. Her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum” dedi.