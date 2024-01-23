Bursa'da çocukların 'sömestr' coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların 2023-2024 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilini dolu dolu geçirebilmesi için eğitici, öğretici pek çok etkinliği barındıran “2. Sömestr Çocuk Kültür Sanat Etkinlikleri” programına start verdi.BURSA (İGFA) - Çocuklar sömestr tatilinin keyfini doyasıya çıkarsın diye Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2. Sömestr Çocuk Kültür Sanat Etkinlikleri” programının açılışı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından “2. Sömestr Çocuk Kültür Sanat Etkinlikleri” kapsamında Rafadan Tayfa tiyatro gösterisinden sinema gösterimlerine, tiyatro oyunları ve illüzyon gösterilerinden gölge oyunu gösterilerine kadar çok sayıda atölye çalışmaları ile Bursalı çocukların eğlenceli bir sömestr tatili geçirmeleri hedefleniyor.

4 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek olan etkinlik programı kapsamında 50 atölye çalışması, 14 gölge oyunu gösterisi, 15 illüzyon ve Karagöz Hacivat gösterisi, 3 sinema gösterimi, 8 tiyatro oyunu, 1 mangala turnuvası planlandı.

Ayrıca sömestr dönemi boyunca Orhaneli, İznik, Karacabey, Keles, Yenişehir, Büyükorhan, Orhangazi ve Mustafakemalpaşa olmak üzere 8 ilçede toplam 24 seans gösteri gerçekleştirilecek.