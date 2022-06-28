Bursa'da çocukların akılları 'Beyçelik'le yenilikte oldu

Bursa'da yaklaşık 5 bin kişiye istihdam olanağı sağlayan Beyçelik Holding, 8-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik üç gün süren bol atölyeli ve etkinlikli sosyal projede, beyin fırtınası becerileri ile düşünme yeteneklerine katkı sağladı.BURSA (İGFA) - Beyçelik Holding, çocukları yaratıcı ve inovatif düşünmeye teşvik etmek, beyin fırtınası becerilerini ve farklı düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla 'Beyçelik ile Aklım Yenilikte' adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında; 8-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik otomotiv, yenilenebilir enerji ve iklimlendirme konulu inovasyon atölyeleri ve yaratıcı düşünmek için ilham veren bir tiyatro oyunu sergilendi.

Bursa’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde üç gün boyunca süren etkinlikler kapsamında 350 katılımcı, düzenlenen atölyelerde ve tiyatro oyununda öğrenirken keyifli vakit geçirdi.

ÜÇ FARKLI KONUDA İNOVASYON ATÖLYELERİ

Eğitmenliğini Çiğdem Sezer’in yaptığı otomotiv, yenilenebilir enerji ve iklimlendirme konulu inovasyon atölyelerinde çocukların, yeniliğe ve buluşa açık olmalarınıteşvik etmek amaçlanırken, çocuklar, atölyelerin sonunda ulaştıkları çözümler ile ilgili birer sunum yaptı.

TİYATRO OYUNU: SİHİRLİ BASTON

Beyçelik ile Aklım Yenilikte Projesi için Makinist Gösteri Sanatları Topluluğu tarafından özel olarak yazılan ve sahnelenen “Sihirli Baston” tiyatro oyununda üç arkadaş mahallelerinde bulunan yaşlı bir dedeye sürpriz doğum günü hediyesi olarak bir baston tasarlıyor. İzleyicilerin fikirleri ile katkı sağlayabildikleri interaktif bir oyun olan Sihirli Baston’da çocuklar hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Beyçelik ile Aklım Yenilikte Projesi hakkında bilgi veren Beyçelik Holding Kurumsal İletişim Müdürü Selin Koral, inovasyon odaklı bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Atölyelerin konusununda ana faaliyet alanları olan otomotiv, yenilenebilir enerji ve iklimlendirme sektörlerinden yola çıkarak belirlediklerini kaydeden Koral, "Tiyatro oyunumuz projemize özel olarak yazıldı ve oyunda çocukların hem keyifli vakit geçirmesi hem de yenilikçi fikirleri oyuncularla birlikte üretmesini amaçladık. Projemizin “Fikir Sende Sihir Sende” şeklinde çok güzel bir mottosu var. Biz çocukların yenilikçi fikirler üreterek gerçekten sihir yaratabileceklerine inanıyoruz. Beyçelik ile Aklım Yenilikte Projesi’ni her yıl daha da geliştirerek devam ettirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.