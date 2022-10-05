Bursa'da çocuklardan eğlenceli kutlama

Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, Dünya Çocuk Günü'nü birbirinden renkli ve bir o kadar da eğlenceli aktivitelerle kutladı.BURSA (İGFA) - Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Dünya Çocuk Günü, Özel Egeberk Anaokulu’nda da renkli etkinliklere sahne oldu.

Egeberkli minikler, nasıl bir dünyada yaşamak istedikleri fikrinden yola çıkarak ‘dünya çocukları’ temalı resimler yaptılar. Ardından şarkılar eşliğinde dans edip eğlenen Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, Dünya Çocuk Günü’nü doyasıya kutladı.