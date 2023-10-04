Bursa'da çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle çocuklara hayvan sevgisi aşılandı.BURSA (İGFA) -Bursa’da özellikle sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkan, mama destekleri ve belirle bölgelere yerleştirilen kulübelerle barınma sorununa çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde birbirinden farklı etkinliklere imza attı.

Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla düzenlenen etkinliklerin ilk adresi Bursa Hayvanat Bahçesi oldu. Sabah saatlerinde yüz boyamayla başlayan etkinlikler kapsamında çocuklar, ‘Can Dostlarım’ hayvan figürleri sergisini gezdi, öykü anlatımı ve karakter resimleme atölyesine katıldı. Tilki anahtarlık yapımı atölyesine katılan minikler, etkinlik kapsamında kendi anahtarlıklarını yaptı. Yine hayvanat bahçesini gezen minikler, hayvanlar aleminin gizemli dünyasında yolculuk yapma imkanı buldu.

OKULA KEDİ EVİ

Etkinliklerin ikinci adresi de Ovaakça İlk ve Orta Okulu oldu. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Haybulansla gelen Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara hayvanlarla ilgili bilgiler aktardı. Bu arada tamamen atık malzemelerden üretilen iki adet kedi evi ve mamalar da okula hediye edildi.