Bursa'da çocuklar 'Molla Yegan'ı çok sevdi

Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, 4 ayda 2 bin 412 öğrenciye 17 farklı branşta eğitim verirken, 40 farklı okuldan 2 bin 214 ilkokul öğrencisini ağırladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı Molla Yegan Çocuk Üniversitesi miniklerin ilgi odağı oldu.

Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Molla Yegan’ın ders verdiği, karşılıklı iki bloktaki 12 oda ve bir ders alanından oluşan ve toplam 2 bin 407 metrekarelik alan üzerinde hizmet veren Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde çocuklara robotik kodlamadan ebruya, resimden matematiğe 17 farklı atölyede eğitim veriliyor. 26 Ocak 2023’te kapılarını açan Molla Yegan Üniversitesi 2 bin 412 çocuğa eğitim verirken, 40 ilkokuldan 2 bin 214 öğrenciyi ağırladı. 720 öğrencinin eğitimlerinin devam ettiği Çocuk Üniversitesi, yaz tatilinde de birbirinden güzel atölye ve etkinliklerle miniklerin gözdesi olacak. Molla Yegan Üniversitesi’nin Türkiye’nin son 20 yılda katettiği mesafenin bir yansıması olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Burası hayal, bilim, teknoloji ve sanat üniversitesidir. Burası çocukların hayallerini geçeğe dönüştürecek merkezdir. Burası Türkiye yüzyılının filizidir” dedi.

Molla Yegan Medresesi’ni restore etmekle kalmadıklarını aslına uygun bir hale getirerek özüne dönüştürdüklerini aktaran Başkan Yılmaz, “Bu mekân nasıl 600 yıl önce bir fetih neslinin yetişmesine katkı sağladıysa bugün de ‘Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarının yetişmesine öncülük edecek. Bu mekâna gelen çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitimler veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Bu ekosistemde; bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından donanmış çocuklar yetişecek. Molla Yegân Çocuk Üniversitemiz, evlatlarımızın ufkunu açacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek ve yeni Fatihlerin, yeni Aziz Sancarların, yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesine vesile olacak” diye konuştu.