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Bursa'da çocuklar bu festivali bekliyor

YAŞAM 30.11.2023, 13:12
Bursa'da çocuklar bu festivali bekliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 20’nci Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, 11-16 Aralık tarihleri arasında yapılacak.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, UNIMA Türkiye Millî Merkezi’nin sanatsal desteği ile organize edilen 20. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, 11-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geleneksel Türk gölge sanatı Karagöz’ü ve farklı kültürlere ait gölge ve kukla sanatlarını tanıtmak, kültürel ve sanatsal anlamda uluslararası paylaşım ve iletişim ortamı oluşturmak hedefiyle düzenlenen festivale Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan’ın yanı sıra Türkiye’den 14 gölge ve kukla sanatçı ekibi katılacak. 8 farklı mekânda seyirciyle buluşacak festivalde 38 gösterim, 3 atölye, 1 söyleşi ve sergi etkinlikleri yapılacak ve etkinliklerin tamamının ücretsiz olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Sadi Etkeser ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, festival takvimini kamuoyuna duyurdu. Bursa’nın uzmanlar tarafından, gölge oyunu geleneğinin başlangıç noktası olarak gösterildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Gölge oyunu olan Karagöz-Hacivat geleneği kültür tarihimizin en önemli unsurlarının başında geliyor. Şehir kültürümüz için ise bambaşka bir değeri var. Çünkü dünya gölge oyunu geleneğinin başkişileri arasında yer alan Karagöz ve Hacivat Bursa kökenli. Şehrimizin en önemli soyut kültürel değeri, hatta simgesi olan Karagöz ve Hacivat, tasavvufi boyutuyla da özgünlüğünü korumaktadır. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevin bilinciyle çalışıyoruz. Türk gölge tiyatrosu 'Karagöz'ün 2009 yılında UNESCO tarafından Türkiye’nin somut olmayan kültürel mirası kabul edilerek, Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dâhil edilmesi festivalimizi daha da anlamlı kılıyor. Katkıları için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ana sponsorumuz Downtown’a, yine desteklerini esirgemeyen Harput Holding, Keskinoğlu, Bursa Su ve Tunç Siper Okulları’na teşekkür ederiz. 11-16 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. 20. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’ne bütün sanatseverleri bekliyor, festivalimize emek ve destek verenleri kutluyorum” diye konuştu.

ÖZGÜVEN AŞILAYACAK

Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Sadi Etkeser de geçtiğimiz günlerde düzenledikleri Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivalinde yaklaşık 6500 çocuk ve genci tiyatro ile buluşturduklarını hatırlattı. Özellikle çocukların merakla beklediği Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’nin de startını verdikleri ifade eden Etkeser, “Bu festivalimiz iki yılda bir düzenleniyor. Festivalimiz yarının büyükleri, sanatseveri olan yeni neslimizi topluma yetişkin bireyler olarak hazırlamanın yanı sıra özgüven duygusu aşılamaya, gözlem yoluyla öğrenmeye ve eleştirel düşünmeye katkı sağlamaktadır. Bu festivalimizle yeni nesli sağlıklı, mutlu ve inisiyatif sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Festivalimiz, Tayyare Kültür Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Oda Tiyatrosu, Şehir Kütüphanesi, Karagöz Müzesi, Downtown, Barış Manço Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal’de gerçekleştirilecek.

Festivalimizde binlerce çocuğumuzu ve gencimizi kukla ve gölge oyunları ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra ana sponsorumuz Downtown’a, Harput Holding, Keskinoğlu, Bursa Su ve Tunçsiper Okulları’na da teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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