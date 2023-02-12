Bursa'da CHP'li belediyelerden afet bölgesine 231 tır gitti

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, depremin CHP ilçe örgütlerinin yanı sıra 6’lı masa partilerinin de desteğiyle gerçekleşen kampanyaya Bursalıların gösterdiği duyarlılık ve dayanışmaya bir kez daha teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Yaşanan deprem sonrası deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere başlatılan kampanyalar sonunda Bursa’dan Nilüfer, Gemlik ve Mudanya belediyelerinin bölgeye 231 TIR yardım malzemesi gönderdiğini duyuran CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, dayanışma seferberliğine teşekkür etti.

Battaniyeden gıdaya, bebek bezinden ayakkabıya kadar bütün malzemelerin zamanla yarışılarak bölgeye ulaştırıldığını vurgulayan Başkan Özkan, Gemlik Belediyesi'nin İskenderun'a aşevi kurduğunu, Nilüfer Belediyesi'nin koordinasyonunda depremzedelerin Bursa'da barınabilmeleri için "Evim Evin Olsun" sloganıyla başlatılan çalışmanın da sürdüğünü kaydetti. Özkan, Mudanya Belediyesi'nin de 16 kişilik Arama Kurtarma Birimi ve 62 gönüllü belediye personelinin halen deprem bölgesinde faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, toplam 6 TIR yardım malzemesinin de Mudanya'dan bölgeye gönderildiğini söyledi.