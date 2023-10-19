Bursa'da 'çevre okur-yazarı' nesil yetişiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, çocuklarda çevre hassasiyetini arttırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak amacıyla projelendirilen ‘Çevre Okur-Yazarı Çalıştayı’ yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencileri güncel çevre sorunları hakkında bilgilendirmek, sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında bilinçlendirmek, çevre koruma bilincinin benimsenmesini sağlamak ve çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla Çevre Okur-Yazarı Çalıştayı gerçekleştirildi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yunus Bulut, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin çevre dostu bir belediye olduğunu belirtti. Vahşi depolama alanlarının tamamen kapatıldığını ve alternatif enerji kaynakları oluşturduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Evlatlarımızın bu proje için gönüllü olmaları gerçekten çok kıymetli. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri Bursa. Kaynaklarımız sınırsız değil. Hızlı gelişime, sanayileşme ve nüfus artışına paralel olarak imkanlar bir bir elden gidiyor. Biz çevre dostu bir belediyeyiz. Bursa’da her gün 3 bin 500 ton çöp toplanıyor. Biz artık Bursa olarak hiç bir yerde vahşi depolama yapmıyoruz. 21 tane vahşi depolama sahası kapattık. Bizim geçen yıl alternatif enerjiden oluşturduğumuz kaynak 150 milyon TL. Evlerinize gelen suyun akışından istifade edip enerji üretiyoruz. Doğu Atık Entegre Tesisimizde çöpler tek tek ayrıştırılıyor. Oluşan biogazdan enerji üretiyoruz. Metro istasyonlarında, belediye binalarında, su fabrikamızda güneş enerji sistemleri yapıyoruz. Bu alternatif, yeşil enerjiyle bir yandan doğayı korurken, bir yandan da kendimize kaynak oluşturuyoruz” dedi.

DAHA GÜZEL BİR BURSA

Bursa’nın yeniden yeşil kimliğiyle anılması için de önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Yeşil alanları arttırmaya çalışıyoruz. Çınarcık Barajı şehrin 2060 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak çok önemli bir proje. Bu fiziki yatırımları yaparken bunları daha doğru kullanmayla alakalı adımlar atmak lazım. Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz bizim olmazsa olmaz paydaşlarımız. Çevre okur-yazarlığı konusu inşallah bir kartopu misali büyüyerek devam edecek. Bu şehir, bu ülke, bu çocuklar bizim. Herkesin daha güzel bir şehirde yaşamak gibi bir hakkı var. Bize bırakılan bu emaneti geleceğe miras olarak bırakmamız lazım. Bütün derdimiz, heyecanımız, ümidimiz daha güzel bir Bursa için. Projenin hayırlı olmasını diliyor, katkı koyan her kurum ve kişiye teşekkür ediyorum” diye konuştu.