Son Dakika

Bursa'da can dostları İnegöl ile güvende

YAŞAM 13.01.2023, 17:26
Bursa'da can dostları İnegöl ile güvende

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin 2022 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, 1 yılda 5338 hayvanın tedavi edildiğini ve 298 hayvanın sahiplendirildiğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Şehirde yaşayan her canlıya hizmet düsturuyla çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle sokak hayvanları için tüm imkanları seferber ediyor.

2019 yılında hizmete açılan, hayvan hastanesine sahip ve sunduğu imkanlarla can dostları için konforlu bir yaşam alanı olan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, bu anlamda bölgenin en kapsamlı merkezlerinden biri. İçerisindeki özellik ve donanımıyla sadece İnegöl değil çevre il ve ilçelerden de can dostlarına şifa dağıtan merkezin 2022 yılı çalışmalarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her geçen gün kendini yenileyen ve gelişen bir yapıyla can dostlarına hizmet sunduklarını söyledi.

5 BİN 338 CAN DOSTU SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin 2022 yılı çalışmalarını anlatan Başkan Taban, “Yıl içerisinde toplam 5 bin 338 sokak hayvanına merkezimizde tedavi yapıldı ve sağlıklarına kavuşturuldu. Burada bölgenin en kapsamlı hayvan hastanelerinden biri olduğumuzu ifade edebilirim. Tamamen teknolojik ve gelişmiş imkanlarla can dostlarına sağlık hizmeti sunuyoruz" dedi.

2022 yılında can dostlarımızı sahiplendirme noktasında da yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Başkan Taban, toplamda 298 kedi ve köpeği yeni yuvalarına kavuşturduklarını söyledi.

Bir yandan da Sahipsiz Hayvanlar Barınağının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Taban, "Burada can dostlarımızın güvenliği için bir dizi çalışmalarımız oldu. Yaya giriş kapısı çift kapı yapıldı ve giriş yükseltildi. Çevre duvarı ve duvar üstü panel çit yapıldı. Bilgilendirme, uyarı, ikaz vb. levha çalışmaları yapıldı. Ameliyathane girişi otomatik kapı yapıldı. Pitbul kafesleri arası güçlendirme, ayrıştırma yapıldı. Kedi bahçesi girişi çift kapı yapıldı. Kamera ve aydınlatma ilavesi yapıldı. Tüm bunlar merkezimizdeki can dostlarımızın güvenliğini arttırmak için. Bir de hayvan refahı için yapılan çalışmalarımız var. Örneğin; büyük köpek ve kedi bölümüne otomatik havalandırma yapıldı. Toprak zeminli yavrulu anne bölümü yapıldı. Karantina alanı yapıldı. Hayvan taşıma araç kabini yenilendi ve modernize edildi. Kedi tedavi takip ve bahçesi kafesleri yenilendi. Yeni yavru köpek alanı oluşturuldu ve özellikli hayvan olarak ifade ettiğimiz; kuş, ceylan vb. hayvanlar için yerler oluşturuldu. Daha güzel bir merkez anlayışıyla da yine; fotoğraf çekinme alanı oluşturduk. Yeşil alan ve peyzaj çalışması yapıldı. Hayvan figürlü duvar resim çalışması yapıldı. Hayvan heykelleri ve kağanı arabası yerleştirildi. Birtakım dokunuşlarla doğal ve güzel bir ortak oluşturuldu” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Liverpool 17 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4