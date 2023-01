Bursa'da can dostları İnegöl ile güvende

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin 2022 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, 1 yılda 5338 hayvanın tedavi edildiğini ve 298 hayvanın sahiplendirildiğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Şehirde yaşayan her canlıya hizmet düsturuyla çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle sokak hayvanları için tüm imkanları seferber ediyor.

2019 yılında hizmete açılan, hayvan hastanesine sahip ve sunduğu imkanlarla can dostları için konforlu bir yaşam alanı olan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, bu anlamda bölgenin en kapsamlı merkezlerinden biri. İçerisindeki özellik ve donanımıyla sadece İnegöl değil çevre il ve ilçelerden de can dostlarına şifa dağıtan merkezin 2022 yılı çalışmalarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her geçen gün kendini yenileyen ve gelişen bir yapıyla can dostlarına hizmet sunduklarını söyledi.

5 BİN 338 CAN DOSTU SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin 2022 yılı çalışmalarını anlatan Başkan Taban, “Yıl içerisinde toplam 5 bin 338 sokak hayvanına merkezimizde tedavi yapıldı ve sağlıklarına kavuşturuldu. Burada bölgenin en kapsamlı hayvan hastanelerinden biri olduğumuzu ifade edebilirim. Tamamen teknolojik ve gelişmiş imkanlarla can dostlarına sağlık hizmeti sunuyoruz" dedi.

2022 yılında can dostlarımızı sahiplendirme noktasında da yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Başkan Taban, toplamda 298 kedi ve köpeği yeni yuvalarına kavuşturduklarını söyledi.

Bir yandan da Sahipsiz Hayvanlar Barınağının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Taban, "Burada can dostlarımızın güvenliği için bir dizi çalışmalarımız oldu. Yaya giriş kapısı çift kapı yapıldı ve giriş yükseltildi. Çevre duvarı ve duvar üstü panel çit yapıldı. Bilgilendirme, uyarı, ikaz vb. levha çalışmaları yapıldı. Ameliyathane girişi otomatik kapı yapıldı. Pitbul kafesleri arası güçlendirme, ayrıştırma yapıldı. Kedi bahçesi girişi çift kapı yapıldı. Kamera ve aydınlatma ilavesi yapıldı. Tüm bunlar merkezimizdeki can dostlarımızın güvenliğini arttırmak için. Bir de hayvan refahı için yapılan çalışmalarımız var. Örneğin; büyük köpek ve kedi bölümüne otomatik havalandırma yapıldı. Toprak zeminli yavrulu anne bölümü yapıldı. Karantina alanı yapıldı. Hayvan taşıma araç kabini yenilendi ve modernize edildi. Kedi tedavi takip ve bahçesi kafesleri yenilendi. Yeni yavru köpek alanı oluşturuldu ve özellikli hayvan olarak ifade ettiğimiz; kuş, ceylan vb. hayvanlar için yerler oluşturuldu. Daha güzel bir merkez anlayışıyla da yine; fotoğraf çekinme alanı oluşturduk. Yeşil alan ve peyzaj çalışması yapıldı. Hayvan figürlü duvar resim çalışması yapıldı. Hayvan heykelleri ve kağanı arabası yerleştirildi. Birtakım dokunuşlarla doğal ve güzel bir ortak oluşturuldu” diye konuştu.