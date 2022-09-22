Bursa'da cağ dönerde 'Enfes' lezzette 'tek'

Bursa’nın ürün çeşitliği ve lezzetiyle öne çıkan restorantı ‘Enfes Cağ Döner’ tek şubesiyle ilk günkü lezzetiyle hizmet veriyor.BURSA (İGFA) - Cağ döner denince Bursa’da ilk akla gelen mekan olan Enfes Cağ Döner, yıllar önce Bursalılara Cağ Döneri ilk kez buluşturan Şadi Ustanın yanında yetişen Sait Usta ile 1980’li yıllardan bu yana değişmeyen cağ döner lezzetinin sırrını koruyor.

Enfes Cağ Döner Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi’nde tek şubesiyle hizmetlerine devam ederken, eşsiz cağ döneri ve Enfes’e özel lezzetleriyle her gün yüzlerce Bursalının lezzet durağı olmayı sürdürüyor. Enfes Cağ Döner ayrıca özel günler, toplantılar ve organizasyonlar için istenilen yerde cağ döner hizmetini ayağınıza getiriyor.

“DEĞERLERİMİZDEN TAVİZ VERMEMEK ADINA ŞUBELEŞMEDİK”

Enfes Cağ Döner’in ürün ve hizmetlerini anlatan Sait Usta şubeleşmek istemediklerinin altını çizdi.

Cağ döneri Bursa’ya ilk kez getiren Şadi ustanın yanında yetiştiğini ve yıllar içinde cağ döner lezzetine kendi tarifiyle lezzet kattığını ifade eden Sait Usta, “Başarı dolu geçmişimize rağmen hiçbir zaman şubeleşmeyi düşünmedik. Enfes’i enfes yapan değerli korumak istiyoruz. Şubeleşmek ticari anlamda olumlu olabilir ancak biz kalitemizden ve damaklardaki Enfes Cağ Döner lezzetinden taviz vermek istemiyoruz. Bizi biz yapan değerleri burada koruyarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Yeni yatırımlarla Enfes Cağ Döner’in hizmet alanını genişlettiklerinin altını çizen Sait Usta, restoran kapasitelerini 300 kişiye çıkardıklarını aynı zamanda açık ve kapalı alanlarıyla toplantılara ve özel günlere de ev sahipliği yaparak Bursalılara kaliteli hizmet verdiklerini söyledi. Bursalıların ihtiyaçlarına uygun olarak restoranımızda değişiklikler yaparak müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Sait Usta, "Bu kapsamda yerimizi büyüterek, toplantı, organizasyon, etkinlik, şirket yemekleri başta olmak üzere her türlü aktivite için kullanılabilecek açık ve kapalı alanlarımız bulunmaktadır” dedi.

ENFES’E ÖZEL LEZZET ‘CAĞ PİZZA’

Ürün çeşitliliği hakkında bilgiler paylaşan Sait Usta, “Her zaman sade olmayı seçtik. Dünyanın önemli lezzetlerine baktığımızda butik işletmelerde yapıldığını görüyoruz. Yemek yapmak fabrikada üretim yapmak gibi olmamalı. Özel ilgi, tecrübe ve birikim gerektiriyor. Birçok bileşen var. Cağ dönerin yanında besin değerlerini dengeleyecek salatalarımız başta olmak üzere çorbalarımız ve pide çeşitlerimiz bizim olmazsa olmazlarımız. Uzun yıllar üzerinde çalıştığım Enfes Special bir diğer adıyla ‘Cağ Pizza’mız ün kazandı. Bu lezzeti Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Açılan mayalı pizza hamurunun üstüne cağ döner, kaşar peyniri, domates ve biber yerleştirilip fırına verilen ‘Enfes Cağ Pizza’ piştikten sonra üzeri yağlanarak servis ediliyor. Müşterilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yeni ürünler içinde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.