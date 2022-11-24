Bursa'da Büyükşehirli öğretmenlerin özel buluşması

Hayat boyu öğrenme felsefesiyle’ Ana Kucaklarından BUSMEK’e kadar eğitimin her alanında önemli roller üstlenen Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kutlama yemeğinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ana Kucakları, BUSMEK ve YKS kurslarında görevli öğretmenler, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu’ndaki 24 Kasım Öğretmenler Günü yemeğinde buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Tüfekçi, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Mehmet Köse de bu özel günde öğretmenleri yalnız bırakmadı.

Başkanvekili Süleyman Çelik, törende yaptığı konuşmada, insanın insanlığını koruyabilmesi için ‘beşikten mezara kadar uzanan’ bir eğitim sürecine ihtiyacı olduğunu hatırlattı.

Eğitim sürecinin en önemli aktörünün öğretmenler olduğunu dile getiren Çelik, “Öğretmenlerimiz, kendilerine emanet edilen çocuklarımızı ‘sevgiyle yoğurarak’ hayata hazırlıyor. Bu anlamda onların hepsi birer sanatkârdır. Büyükşehir Belediyesi olarak Ana Kucaklarında 4-6 yaş arası çocuklarımıza verdiğimiz ücretsiz eğitimler ile marka olmaya devam ediyoruz. Ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri ile halk üniversitesi konumunda bulunan BUSMEK eğitimlerinden yılda yaklaşık 30 bin kursiyerimiz istifade ediyor. YKS hazırlık kurslarımızda bugüne kadar 3500’e yakın öğrencimiz eğitim gördü ve sınava giren öğrencilerin yüzde 80’i başarılı olup bir üniversiteye yerleşti. Tüm bu çalışmaları toplam 435 öğretmenimizle gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenliği bizimle beraber yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” dedi.

Konuşmalar sonrasında Başkanvekili Çelik, Büyükşehir bünyesinde görev yapan tüm öğretmenler adına Meryem Sert ve Tuğçe Türkmen'e çiçek takdim etti.