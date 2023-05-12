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Bursa'da 'Büyük' buluşma

YAŞAM 12.05.2023, 11:48
Bursa'da 'Büyük' buluşma

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Büyük Buluşma’da Derya Uluğ ve Özcan Deniz konserleriyle coşku tavan yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı buluşmada, Bursalılar müzik ve eğlencenin tadını çıkardı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen ‘Büyük Bursa Buluşması’ etkinliği, kadın kooperatifleri, Teknofest gençliği, gastronomi lezzetleri, gençlik ve engelli STK’ları ile spor kulüplerinin stantlarını Bursalılarla buluşturdu.

Merinos Park’taki buluşmada açılan stantlarda kadın kooperatifleri el emeği yöresel lezzetleri, firmalar da farklı damak tatlarını vatandaşlara sundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da alandaki stantları tek tek gezip vatandaşlarla sohbet edip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bursa’ya özgü lezzetlerin sergilendiği stantlarda Başkan Aktaş ve Bakan Varank tarafından vatandaşlara lokma ikram edildi.

7 DAKİKADA 5 ALTIN KAZANDI

Buluşmanın en heyecanlı bölümlerinden biri de Tarihi Taş Fırın’ın yaptığı Tahanlı Pide Yeme Yarışması oldu. Bu yıl üçüncüsü yapılan ve 16 yarışmacının kabul edildiği yarışmayı Bakan Varank ve Başkan Aktaş da izledi.

Bu arada yarışma öncesi ödülün 3 çeyrek altın olduğunu öğrenen Bakan Varank, ilk 5’e giren yarışmacıların ödüllendirilmesini ve birincilik ödülünün 5 çeyrek altın yapılmasını istedi. Ayrıca yarışmanın tek kadın yarışmacısı olan Bahar Tüzün’ü, daha yarış başlamadan gönüllerin şampiyonu ilan eden Bakan Varank’ın 16’dan geriye saymasıyla yarış başladı. 7 dakikada en fazla tahanlı pideyi yiyen talihlinin arandığı ve oldukça çekişmeli geçen yarışmada dakikalar ilerledikçe yarışmacılar lokmalarını yutmakta zorlanırken, bol bol su tükettiler. Bazı yarışmacıların erken pes ettiği yarışmada 7 dakikada 7 tahanlı pideyi yiyen Süleyman Işık 5 adet çeyrek altının sahibi oldu. Yarışmanın ikincisi Mehmet Özbek 4, üçüncüsü Umut Yıldırım 3, dördüncüsü Mehmet Özdemir 2 ve beşincisi Mehmet Emin 1 çeyrek altın kazandı. Bakan Varank’ın gönüllerin şampiyonu ilan ettiği Bahar Tüzün firma tarafından 1 çeyrek altınla, Bakan Varank tarafından da Türkiye’nin milli gururu Togg ile bir tur atma ile ödüllendirildi.

COŞKU DORUĞA ÇIKTI

‘Büyük Buluşma’da yarışma ile başlayan ‘tatlı rekabet’, ilerleyen saatlerde pop müzik şarkıcısı Derya Uluğ’un sahneye çıkması ile yerini coşkuya bıraktı. Genç hayranları tarafından şarkılarına eşlik edilen ünlü sanatçı, söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla Bursalılara keyifli dakikalar yaşattı.

Gecenin bir diğer sürprizi ise Özcan Deniz oldu. Ünlü şarkıcı sahneye Türkiye’nin gururu Togg ile çıktı. Özcan Deniz’in kullandığı kırmızı Togg ile sahneye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, alanı dolduran Bursalılara seslendi. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve kütüphanelerle her zaman gençlerin yanında olduklarının altını çizdi. Katılımlarıyla Büyük Buluşma’nın coşku içinde geçmesini sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Aktaş, “Her yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Gençlik Haftası’nda gençlerimizle buluşuyoruz. Bursalılar o kadar çok sevdi ki geçen sene olduğu gibi bu sene de Derya Uluğ hanımefendi bizlerle birlikte oluyor. Gençlik Haftasını bu yıl coşku içinde karşılıyoruz. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın Bursa’dan milletvekili adayı olması, gençlerimiz ve Bursa’mız için büyük şans” diye konuştu.

Bakan Varank’ın Teknofest montu hediye ettiği Özcan Deniz de Büyük Bulaşma sayesinde Togg’u kullanma fırsatı yakaladığını hatırlatarak, “Bu benim için çok büyük bir şans. Şahane bir duyguymuş. Bütün mühendislerine, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ünlü sanatçı daha sonra hem yeni şarkıları hem de hafızalardan silinmeyen şarkılarıyla Bursalılara keyifli bir gece yaşattı.

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