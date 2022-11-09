Bursa'da BUTTİM sakinlerinden Kızılay'a kan bağışı

BUTTİM sakinleri, geleneksel kan bağışı etkinliği ile önemli bir farkındalık oluşturdu.BURSA (İGFA) - Sürekli ve acil bir ihtiyaç olan kan teminine katkı sağlamak isteyen Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) sakinleri, Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay iş birliğinde merkezde oluşturulan alanda bağış yaptı.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Emin Tamam ile İbrahim Toprak, Denetim Kurulu Başkanı Gülten Demir, Denetim Kurulu Üyeleri Necmi Kasaboğlu ve Oktay Arslan'ın da katıldığı etkinliğe BUTTİM sakinlerinin gösterdiği yoğun ilgi, yüzleri güldürdü. Bursa Kızılay Kan Bağışı Merkezi doktoru, kan bağış kazanım uzmanı ve hemşirelerin denetiminde gerçekleştirilen etkinlikte, bağış yapanlara kan vermenin faydaları anlatıldı.

ŞENGÜL: BİLİNCİ ARTIRMALIYIZ

Kan bağışı ile şifa bekleyen hastalara deva olmanın ve toplum sağlığına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Hepimiz biliyoruz ki kan demek, can demektir. Herkes kan vererek yardım bekleyen bir insana can verebilir. Böyle bir hayra ve güzelliğe sebep olabilmek ne mutludur. İnsana ait en değerli varlık olan kan, insanlığa da çok faydalı ve önemlidir. Kan bağışı bilincimizi, millet olarak daha üst seviyelere çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.