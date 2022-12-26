Bursa'da bu pazara günde 150 bin kişi girip çıkıyor

Bursa'da bölgenin en büyük ikinci el pazarı konumunda olan ve 150 bin kişinin girip çıktığı Hurda Pazarı'na, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde bulunan kapalı kurban pazarına her Pazar günü kurulan pazar hınca hınç doluyor.

Satıcılar, alışveriş yoğunluğundan, alıcılar ise artan enflasyon dolayısıyla alım gücündeki düşüşten sonra aradıkları ürünleri piyasaya göre daha uygun alabildikleri için oldukça memnun.

Müşteriler, pazar için tek sorunun otopark sıkıntısı olduğunu ifade ederken, pazara rağbetin her geçen gün arttığını kaydettiler.