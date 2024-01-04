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Bursa'da bu kafe sizi 1990’lara götürüyor

YAŞAM 04.01.2024, 10:31
Bursa'da bu kafe sizi 1990’lara götürüyor

Bursa’da hizmet veren nostaljik kafe, samimi atmosferiyle misafirlerini adeta 1990’lara götürüyor.Esmanur GÜLBAHAR - Reyhan ÖZBAKIR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Bursa’da kendine özgü dekorasyonuyla misafirlerini nostaljik bir yolculuğa çıkaran bu Aleyta Kafe, 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Kafe, içerisinde yer alan antika eşyalarla birlikte misafirlerine adeta 90’lı yılları yaşatmaya devam ediyor. Bu kafede tüplü televizyondan lambalı radyoya, kuzine sobadan gaz lambasına kadar her türlü ürün bulunuyor ve o yıllara ait bakkal ürünleri de satın alınabiliyor.

Kafeyi 90’lı yıllara ait antika ürünlerle dekore eden kafe işletmecisi Bayram Bey, “Biz buraya gelen misafirlerimize 90’lı yıllardaki günleri anlatmak adına bir kafeterya oluşturduk. Kafeteryamızın içerisinde bulunan eski ürünler, bakkal ürünleri, evde kullandığımız ürünler, televizyon, masa örtüleri ve onun dışında aklınıza gelebilecek bütün ürünler 90’lı yıllara aittir.” dedi.

“BURAYA HER GELEN KENDİSİNE AİT BİR GÖRÜNTÜ YAKALIYOR”

Kafeteryanın asıl amacının 90’lı yılların samimiyetini yakalamak olduğunu belirten Bayram Bey, “Kafemizde misafir ayrımı yapılmıyor. Buraya 8 yaşındaki çocuklar da geliyor, 80 yaşında amcalarımız, teyzelerimiz de geliyor. Buraya her gelen herkes kendisine ait bir obje ya da görüntü yakalıyor. 8 yaşındaki çocuk bakkal ürünlerini merak ederken, 80 yaşındaki amcamız ve teyzemiz de geçmişte kullandıkları ürünleri burada bulunca mutlu oluyorlar. Bu durum bizleri de memnun ediyor.” ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINDA AÇIK HAVA SİNEMASI YAPILIYOR

90’lı yıllardaki açık hava sinemalarını bu kafede tekrar canlandırdığını ifade eden kafe işletmecisi, “Biz seneyi yaz ve kış sezonu olarak ikiye bölüyoruz. Yaz sezonumuzda Yeşilçam sinemalarını haftada 3 gün olmak kaydıyla bahçemizde yayınlıyoruz. Çok heyecanlı ve çok güzel geçiyor. Herkes çok mutlu oluyor. Masalarımıza çekirdek ve mısır ikram ediyoruz. 90’lı yıllardaki açık hava sinemalarını burada yaşatıyoruz.” dedi.

SAMİMİYET, KOMŞULUK VE BİRLİKTELİK ANLAYIŞI HAKİM

Gelen bütün misafirleriyle yaşlı, genç ve çocuk fark etmeksizin hepsiyle muhabbet ettiğini söyleyen Bayram Bey, “90’lar denilince aklımıza samimiyet geliyor, komşuluk ve birliktelik geliyor, en önemlisi de muhabbet geliyor. Bizim amacımız, gelen bütün misafirlerimizle yaşlı, genç, çocuk fark etmeksizin hepsiyle muhabbet etmek. O dönemde olan o samimiyeti biz de burada misafirlerimize göstermeye çalışıyoruz. Bu yüzden gelen misafirler de bu ortamdan dolayı çok mutlu oluyor. Bu sayede tanışıyoruz, alışveriş  yapıyoruz. Geçmiş ve gelecek arasındaki süreci konuşuyoruz. Güzel bir sohbet ortamı oluyor" diye konuştu.

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