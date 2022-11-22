Bursa'da 'bilinçli gençler' İznik'te buluştu

Bursa'da İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ilçede gerçekleştirilen “Kutuplardan İznik Gölü’ne İklim Krizi Gerçeği, Bilinçli Gençler iş başında" projesine tam destek verdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İznik ilçesinde sürdürülen proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil, proje ekibi Nilay Çakır, Serpil Karakiraz ve Aslıhan Teke, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı makamında ziyaret ederek bilgi verdi.

İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında kabul edilen "Kutuplardan İznik Gölü'ne İklim Krizi; Bilinçli Gençler İşbaşında" projesinde Bursa’nın 17 ilçesinden seçilen 40 öğrenciye İznik DSİ Tesislerinde iklim değişikliği ile ilgili 5 günlük doğa eğitimi verildiği belirtilirken, eğitimlerin Bursa Uludağ Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Merkezi ve İznik'te görev yapan öğretmenlerimize ek olarak, İznik Belediyesi, İznik İlçe Tarım Müdürlüğü, İznik İlçe Orman Müdürlüğü'nden mühendisler tarafından verildiği ve eğitim sonunda projeye katılan öğrencilere sertifikalarının takdim edildiği kaydedildi.

İznik İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, proje yürütme sürecinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ve proje ekibini destekleyen İznik Kaymakamı Recai Karal ile Belediye Başkanı

Kağan Mehmet Usta’ya teşekkür etti.

Projeye katılan öğrenciler, projenin çok öğretici ve faydalı olduğunu ve İznik'i çok sevdiklerini ifade ettiler.