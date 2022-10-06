Bursa'da Bilecik rüzgarı esti

Anadolu’nun tüm renklerini Bursa’da buluşturulması adına Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Bursa İl Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl 5. BİLDEF Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri, Bursa Merinos Kongre Merkezinde 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenleniyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Ülkenin birçok ilinden yoğun katılım ile gerçekleştirilen Tanıtım Fuarında Bilecik'te yerini aldı.

Bilecik Valiliği himayelerinde; Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bilecik İl Özel İdaresi, Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi, Pazaryeri Belediyesi ve Bursa Bilecikliler Derneği, Gölpazarı Belediyesi ve Gölpazarı Nefs-i Göl Kadın Girişimciler Kooperatifi ortaklığında Bilecik Turizm Tanıtım Standında Bilecik temsil ediliyor.

Fuarda, Bilecik'in yöresel ürünleri; Osmaneli ayva lokumu, Lefke bezi, erişte, el sanatları hediyelik eşyaları, ayva reçeli, süt reçeli, kabak tatlısı, yöresel domates salçası, ısırgan otlu tarhana çorbası, elma ve kızılcık pekmezi, kozalak şurubu, kantaron yağı, Uhut tatlısı, elma reçeli, kuşburnu reçeli, Bilecik balı, kızılcık, şerbetçi otu kolonyası, sirke çeşitleri, baharat çeşitleri, acı sos, kızıldamlar kabağı, İnhisar narı ve Çukurören biberi gibi yöresel ürünlerinin yanı sıra şehrin tarihi, kültürel ve turistik değerleri görücüye çıktı.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, şehrin turizm, gastronomi ve sanatsal değerlerini ulusal ve uluslararası tanınırlığını sağlamak, nesilden nesile değerlerimizi aktarmak ve ekonomik katma değere dönüştürmek amacıyla, Bursa Merinos Kongre Merkezinde 5-9 tarihleri arasında Bursa İl Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl 5. si düzenlenen BİLDEF Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri'nde Bilecik Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İl Özel İdaresi, Pazaryeri Belediye Başkanlığı, Gölpazarı Belediye Başkanlığı, Osmaneli Belediye Başkanlığı ortaklığında ‘’Bilecik Tanıtım ve Yöresel Ürünler Standı" açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarz tanıtım organizasyonlarında ve turizm fuarlarında, kadim şehrimizin yer alması şehrimizin turizm potansiyelini ortaya çıkardığı gibi tanınırlığının artması; turizm payında artış sağlamasına olarak sağlamaktadır. Şehrimize ilginin her geçen gün artması turizm ve tanıtım yatırımlarının desteklenmesi şehrimizin kültür ve turizm şehri olması yönünde önünü açmaktadır. Ayrıca bu tarz organizasyonlarda turizm paydaşlarımızın hizmet kalitesini ve potansiyelini güçlendirmektedir. Bizlere bu olanağı sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Bilecik Valimiz sayın Dr. Kemal Kızılkaya'ya, Pazaryeri, Osmaneli, Gölpazarı Belediye Başkanımıza, Bilecik İl Özel İdaremize, Kadın Girişimciler Kooperatiflerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Amacımız şehrimizi tarih, kültür ve turizm şehri haline getirmektir" diye konuştu.