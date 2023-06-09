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Bursa'da bıçak meraklıları festivalde buluşuyor

YAŞAM 09.06.2023, 14:58
Bursa'da bıçak meraklıları festivalde buluşuyor

Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip olan ve maharetli ellerde şekillenerek dünya çapında bir ün kazanan Bursa Bıçağı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek ‘Bıçak Festivali’nde meraklılarıyla buluşuyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın kültürel zenginliğini gelecek nesillere en sağlıklı bir şekilde aktarmak adına önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 700 yıllık geçmişe sahip Bursa Bıçağı’nın da hak ettiği değere kavuşabilmesi için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz günlerde tarihi bıçak, kılıç, kama, hançer ve çakı koleksiyonundan oluşan ‘Keskin Miras’ isimli serginin açılışını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Kurban Bayramı öncesinde renkli bir programa imza atıyor.

Kökeni demirciliğe dayanan ve geleneksel yöntemlerle yaşatılarak, maharetli ellerde şekillenen Bursa Bıçağı, 16-17-18 Haziran tarihlerinde Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı’ndaki Bursa Bıçak Fuarı ve Festivali’yle meraklılarıyla buluşacak. Bıçak üretimi yapan sektörün öncü isimlerinin tek çatı altında buluşacağı festivalde, 100’den fazla stant kurulacak ve vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi alışverişlerini yapabilecek.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu’nda düzenlenen festivalin tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, Pirge Yeşilyayla Kesici Aletler Şirketi sahibi Ömer Pirge ve sektör temsilcileri katıldı.

Bursa’nın değerleri olan bir şehir olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her olayın, her konunun ve her mekanın bir hikayesi olduğu gibi bıçağın da hikayesi olduğuna dikkati çekerek, “93 Harbi’nden sonra Balkan göçmenlerinin getirdikleri yeni tekniklerle de Bursa’da bıçakçılık zanaatı bir gelenek halini almıştır. Bursalı yetenekli ustaların ellerinden çıkan bıçak, kama ve kılıçlar ile Osmanlı ordusunun silah ihtiyacı karşılanmış, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’nda Türk ordusunun kılıç ve kamaları ‘Bıçağın suyu bıçakçının namusudur’ yemini ile demire su veren Bursalı bıçak ustaları tarafından yapılmıştır. Bugün dahi şehrin dört bir yanı bıçakçılık kültürünün izleriyle doludur” dedi.

Bursa’nın kültürel değerlerini koruyarak, gelecek nesillere aktarmak için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, bu kapsamda dünyaya nam salan Bursa bıçakçılığının ihtişamlı tarihini ve tanınırlığını tekrar kazandırmak adına sergi, yarışma ve fuar gibi etkinliklerin yer aldığı renkli bir festival hazırlığında olduklarını kaydetti. 

RENKLİ ETKİNLİKLER

Geçen aylarda duyurusu yapılan Bıçak Yarışması’nın büyük ilgi gördüğünü anlatan Başkan Aktaş, Fransa, Almanya ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelecek konunun uzmanı olan jüri üyeleri tarafından dereceye girenlerin belirleneceğini ve festivalin açılışında ilan edileceğini açıkladı. Festivalde, deprem bölgesinden 8 bıçak üreticisin de katılımcı olarak yer alacağını ve bu firmaların tüm masraflarının kendileri tarafından karşılandığını kaydeden Başkan Aktaş, “CZN Burak gibi sürpriz isimlerin de yer alacağı Türkiye’nin bu ilk bıçak festivalinde, e-spor turnuvaları gibi heyecan dolu etkinlikler sayesinde ziyaretçilerimizin keyifli anlar yaşayacağını umuyorum. Çocuklara ve gençlere bıçak mirasını tanıtmayı ve onları eğlenceli etkinliklerde buluşturmayı amaçlayan festivalin güzel geçmesini diliyorum. Festival sponsorlarımızdan Pirge Bıçakçılığa, Bursa Bıçakçılar Derneği’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Festivale gerçek manada sahip çıkılması halinde işin ihracat boyutunun daha da artabileceğini belirten Başkan Aktaş, tüm vatandaşları Kurban Bayramı öncesinde festivale davet etti.

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