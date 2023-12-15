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Bursa'da Bayrak kardeşlerin baba acısı
YAŞAM 15.12.2023, 11:03
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Arif Bayrak ile Türk Kızılayı Mudanya Şube Başkanı Mustafa Bayrak'ın babaları Hacı Şaban Bayrak vefat etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 60 yılı aşan süredir müteahhitlik yapan 72 yaşındaki Şaban Bayrak'ın cenazesi bugün (15 Aralık) Cuma namazına müteakip Güzelyalı Bayrak Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Güzelyalı'daki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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