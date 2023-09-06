Bursa'da Başkan Aktaş'tan zabıtaya moral ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 197’inci yılı etkinlikleri kapsamında zabıta personeliyle bir araya geldi. Başkan Aktaş, sadece Bursa’da değil, deprem bölgesinde de 5 aydan fazla özverili bir çalışma sürdüren zabıta personelini tebrik etti.BURSA (İGFA) - Yeniçeri Ocağı’nın 1826 yılında kapatılmasıyla oluşturulan Zabıta Teşkilatı, bu yıl 197. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Hafta başında Atatürk anıtına çelenk sunmayla başlayan etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da zabıta personelini ziyaret etti.

Zabıta Dairesi Başkanı Sadık Kibar ve personelle sohbet eden Başkan Aktaş, zabıtanın, kurumun dışa yansıyan yüzü olduğunu hatırlattı. Teşkilatın iki asra yaklaşan köklü bir geçmişi olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Zabıta teşkilatının kuruluşunun 197’inci yılı. Bu haftayı farklı etkinliklerle kutluyoruz. Zabıta teşkilatımız Bursa’nın 17 ilçesinde büyük bir gayretle iş ve işlemleri yürütüyor. 6 Şubat’taki depremlerde maalesef büyük acılar, büyük kayıplar yaşandı. Zabıta personeli arkadaşlarımız o tarihten 13 Temmuz’a kadar, 5 aydan fazla bir süredir o bölgelerde hizmet verdiler. Arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar, depoların sevk ve idaresinden güvenliğinin alınmasına, erzak dağıtımı ve lojistik hizmetlerine varana kadar birçok alanda görev yaptılar, büyük gayret gösterdiler. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekipleri gibi zabıta ekiplerimizin de çok özel bir gayreti oldu. Zabıta arkadaşlarımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Bir kez daha Zabıta Teşkilatımızın 197. kuruluş yılını kutluyorum” diye konuştu.

Programın sonunda Başkan Aktaş, zabıta personeliyle birlikte pasta kesip, telsiz anonsu ile sahadaki birimlerin de Zabıta Haftası’nı kutladı.