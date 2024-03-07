Son Dakika

Bursa'da Başkan Aktaş'tan tecrübe paylaşımı

YAŞAM 07.03.2024, 15:00
Bursa'da Başkan Aktaş'tan tecrübe paylaşımı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulunduBURSA (İGFA) - Yoğun programına rağmen sık sık eğitim kurumlarını gezip, öğrencilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yeni durağı, Mudanya Üniversitesi oldu.

Konferans salonunda gerçekleşen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Mütevelli Heyeti üyeleri, Rektör Prof. Dr. Emin Karip, eğitmenler ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Mütevelli Heyeti üyesi Ali Mollasalih’in yaptığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem öğrencilik hem de belediyecilik tecrübelerinden örneklerle gençlere tavsiyelerde bulundu.

Mudanya Üniversitesi’nin kurularak Bursa’ya ve Türkiye’ye büyük güç kattığını belirten Başkan Aktaş, “Kendinize, ailenize, üniversitenize, şehrinize, devletinize güvenin. Elbette zorluklar var. Ama içinizde heyecan varsa kesinlikle başarılı olursunuz. Kendinizi geliştirmek için mutlaka bir bahane bulun. Aileleriniz sizi buraya daha insan olmanız, geleceğe güzel hazırlanmanız için gönderiyor. Size sunulan bu imkânları sonuna kadar kullanın. Artık insanlar diplomaya değil, küfenize neler doldurduğunuza bakıyor. Öğrencilik döneminizde kendinize yüklemeler yapın. Birkaç tane yabancı dil öğrenmelisiniz. Türkiye gelişime aç bir ülkedir. Bu süreçte gençlere büyük görevler düşüyor” diye konuştu.

Gençlere ‘şehre dair ve ülkeye dair sözünüz olsun’ diyen Başkan Aktaş, yeni dönemde Bursa’da hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi.

Ulaşımdan yeşil alanlara, altyapıdan kentsel dönüşüme kadar birçok alanda çalışmaları hızlıca hayata geçireceklerini anlatan Başkan Aktaş, “Bursa’da ikamet eden gençlerimize ‘Genç Kart’ vereceğiz. İçerisine 5.000 TL yükleyeceğiz. İster Sinemaya, ister tiyatroya, ister senfoniye, ister başka organizasyona git. Sadece kültür ve sanat faaliyetlerinden istifade edeceksiniz. Burskoop ile 10 bin çocuğa bursa veriyorduk, bunu 16 bine çıkarıyoruz. Gençlik merkezlerinin sayısını 50’ye çıkaracağız. İş hayatının ilk yıllarında internet ve ofis ortamı kullanmak isteyen ve henüz kiralayamayanlar için ‘Genç Ofis’ler oluşturacağız. Üniversite öğrencilerimize gezi imkanları sağlayacağız. Projesi onaylanmış genç ve kadın girişimcilere 100 bin TL hibe desteğimiz olacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden sporculara koşulsuz burs vereceğiz. Yeni spor salonları ve kongre kültür merkezleriyle spor aktivitelerini arttıracağız” dedi.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik yaptığı ve yapacağı hizmetleri görünce genç olmayı arzuladığını dile getirdi. Üniversiteyi kurarken Başkan Alinur Aktaş’tan büyük destek gördüklerini anlatan Bingöl, “Başkan Alinur Aktaş’ın ilgisi bizi ciddi motive etti. Kısa sürede eksikliklerimiz giderildi. Başkanımız üniversitemize tam sahip çıktı. Büyük emekleri var. Bursa’da çok güzel işler yaptı. Bizler de bilim yuvası olarak kendisini destekliyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, daha sonra üniversiteli gençlerin sorularını cevapladı.

Program sonunda Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ve Mütevelli Heyeti üyesi Ahmet Saim Kılavuz tarafından Başkan Alinur Aktaş’a günün anısına plaket verdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Antalyaspor 28 38
9. Sivasspor 28 38
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 27 61
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Osasuna 27 36
11. Getafe 27 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9