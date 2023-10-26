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Bursa'da Başkan Aktaş'tan gençlere altın öğütler

YAŞAM 26.10.2023, 09:47
Bursa'da Başkan Aktaş'tan gençlere altın öğütler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenci gençlerle bir araya gelip, tecrübelerini paylaştı.BURSA (İGFA) -  Yoğun programına rağmen her hafta bir eğitim kurumunu ziyaret edip, öğrencilerle buluşan Başkan Aktaş’ın, yeni bir durağı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Okulun konferans salonunda öğrencilerle buluşan Başkan Aktaş, hayata dair tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Hayalleri ve hedeflerinden taviz vermeyenlerin mutlaka hedeflerine ulaşacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Artık milyonlarca üniversite mezunu var. Acaba gençleri nasıl bir gelecek bekliyor? Kafanızda bir sürü sorular olduğunu biliyorum. Özellikle lise son sınıfa gelen veya üniversite yıllarına başlayan arkadaşlarımızın bu kaygıyı daha fazla duyuyor olması çok normal. Bende 35-36 sene önce liseyi bitirdim. Aynı kaygıları ben de hissediyordum çoğu zaman. Hiç şüpheniz olmasın. Bir işiniz olacak ama mesele siz bu yola giderken neler yapıyorsunuz? Siz ne kadar emeğinizi ve gayretinizi ortaya koyuyorsunuz. İşin bu kısmı önemli” dedi.

BU DÜNYA KOSKOCA BİR PASTA

Güçlünün haklı olduğu bir dünyada özellikle gençlere önemli görevler düştüğünü kaydeden Başkan Aktaş, “Hızlı koşmak zorundasınız, icraat yapmak zorundasınız. Siz daha çalışkan olmak, daha üretken olmak, ufka daha vizyonel bakmak zorundasınız. Sizler de yarın öbür gün iş dünyasının içinde yer alacaksınız. Bu konuda büyük düşünürseniz, geleceğinizin daha aydınlık olacağını ve bu manada daha şanslı olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin her mesleğe ihtiyacı var. Kendinize yeni hayaller ve hedefler belirleyin. Bir adamın hayali hedefi varsa eğer gerçekleşir. Ama bunlar yoksa başarısız olursunuz. Benim tavsiyem kesinlikle hiçbir şeye kayıtsız kalmayın ama asla da bununla yatıp kalkmayın. Hayat bundan ibaret değil. Belediyeden dilediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Gençlik hizmetlerimiz var, burs imkanlarımız var. Sizler için konferanslar, seminerler düzenliyoruz. Lütfen katılın. Küfenizi şimdiden doldurun. 'Hayat Bursa’da gençlere güzel' mottosuyla başlattığımız gençlik kulübümüzde bir sürü avantajlarımız var. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun” diye konuştu.

Ziyarete eşlik eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Pınarlı da günün anısına Başkan Aktaş’a çiçek takdim etti.

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