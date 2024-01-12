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Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle tecrübe paylaştı

YAŞAM 12.01.2024, 13:28
Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle tecrübe paylaştı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yeniceabat Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Bursalı öğrencilerle bir araya gelerek, tecrübe paylaşımında bulundu.BURSA (İGFA) - Yoğun programına rağmen sık sık eğitim kurumlarını gezip, öğrencilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yeni durağı, Yeniceabat Anadolu Lisesi oldu.

Yeniceabat Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Yeniceabat Anadolu Lisesi Okul Müdürü Rüştü Kır ile okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Hem öğrencilik hem de belediyecilik tecrübelerinden örneklerle gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Aktaş, “Gelecek planları yapmaya başladığınız zamanlarda ve kafa karışıklığınızın da çok olduğu bir dönemdesiniz. Kendinizi tanıyarak ve geleceği iyi okuyarak kendinize bir konumlandırma yapmanız önemli. Eğitim adına eskiye göre çok daha fazla imkana sahipsiniz. Ben başaramıyorum demeyin, bir şeylere odaklanmanız gerekiyor. Kendinizi kandırmayın asla ve ne istediğinize odaklanın. Allah herkese bir yetenek vermiştir, sizin de kendinizi tanımanız ve neler istediğinizi, hangi mesleği yapmak istediğinizi keşfetmeniz gerekiyor. Bu buluşmamızı bir fırsat bilin, kendinize inanın ve güvenin, kararmış bir sayfa varsa bugün yırtın atın o sayfayı ve kendinize ‘bugün yeniden başlıyorum’ deyin. Bilmem kaç tane üniversite veya kaç bin öğrenci olursa olsun sizin biraz heyecanınız ve koşmaya gayretiniz varsa başarılı olmamanız için hiçbir gerekçe yok. Ufkunuzu, vizyonunuzu bu manada geniş tutun. İngilizce öğrenmeyi çoğu genç öteliyor veya önemsemiyor. Bu büyük bir hata, ne yapın edin bir değil, birkaç yabancı dil öğrenin. Tecrübe çok pahalı bir şey esasında, çünkü onun için defalarca denenmiş ve bedeller ödenmiştir. Kendinizi tanımanıza yardımı dokunsun ve fotoğrafa biraz daha geniş çerçeveden bakmanız adına naçizane hayırlı, güzel kararlar verebilmenize vesile oluruz” diye konuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmaları ve diğer çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, gençlik konusunun kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğretmenler olarak çocuklardan biyografi okumalarını istediklerini belirterek, "Biyografi okumak onların gelecekte ne yapacakları ile ilgili potansiyellerini arttırır. Başarılı olmuş, şehir yöneticisi anlamında da üst noktada olan bir biyografi ile karşılaşmanız, onu dinlemeniz ve onunla yapacağınız paylaşım hepsinden önemlidir. 12 yıl boyunca emek verdiğimiz siz kıymetli öğrencilerimiz, 12 yılın ardından başarılı olmak isteyen bireyler olarak hayata karışıyorsunuz. Çekinmeden merak ettiklerinizi de Başkanımıza sormayı unutmayın. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeniceabat Anadolu Lisesi Okul Müdürü Rüştü Kır, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a gençleri önemsediği ve yoğun programında vakit ayırıp tecrübelerini aktarmak adına gençlerle buluştuğu için teşekkür etti.

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