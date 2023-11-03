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Bursa'da Başkan Aktaş'ın özel konukları

YAŞAM 03.11.2023, 13:38
Bursa'da Başkan Aktaş'ın özel konukları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında lösemiyle mücadele eden 3 küçük kahramanı makamında konuk etti.BURSA (İGFA) - Lösemi hastalığına dikkat çekip bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla, 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa’da da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Hafta etkinlikleri çerçevesinde Bursa LÖSEV İl Koordinatör Yardımcısı Aslı Sakarya, beraberindeki hastalıkla mücadele eden 3 küçük kahramanla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Küçük kahramanlarla sohbet eden Başkan Aktaş, onlara çeşitli hediyeler verip, birlikte pasta kesti.

Sıcak bir ortamda sohbet havasında geçen ziyaretin ardından konuşan Başkan Aktaş, “Özellikle bu haftanın; lösemiyle mücadele eden çocuklarımıza ve ailelerine destek olmak, umutlarını paylaşmak ve farkındalık oluşturmak açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Lösemi, hem çocuklarımız hem de aileleri için hayli ağır ve yorucu bir hastalık. Bu hastalıkla mücadele eden çocuklarımız, sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel zorluklarla da karşılaşıyorlar. Ancak, o kadar inanılmaz bir dayanıklılığa ve neşeye sahipler ki, gücümüzün ve sabrımızın farkındalığına varmamız konusunda da bizlere örnek oluyorlar. Lösemi ile mücadelede en önemli faktörlerden birinin erken teşhis olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle, çocuklarımızın sağlığını yakından takip etmemiz ve herhangi bir belirti ya da farklılığa karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Burada önemli bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Malumunuz kan ve kök hücre bağışı, lösemili çocuklarımıza umut oluyor ve hastalığı tedavi edebiliyor. Bu sebeple sadece kendi toplumumuzda değil, dünya genelinde, lösemi farkındalığını daha fazla oluşturmamız gerekiyor. Lösemili çocuklarımız ve aileleri, her zaman destek ve anlayışa ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle zorlu süreçlerinde onların yanında olmayı ihmal etmeyelim. Ben de lösemili çocuklarımızla ve LÖSEV yönetimiyle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bugün onlarla sohbet edip sıkıntılarını dinleyerek onlar için daha fazla neler yapabiliriz noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çünkü bizim için bir çocuğun hayatından daha önemli ve değerli hiçbir şey olamaz. Lösemili çocuklarımıza destek olurken, masum bir çocuğun hayatını kurtarırken tüm insanlığı kurtardığımızı lütfen unutmayalım. Bu vesileyle, tedavi olan bütün çocuklarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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