Bursa'da AVM'den kadın dayanışmasına destek

Bursa’nın en büyük yaşam ve alışveriş merkezi Anatolium AVM’de Kadına şiddete ve istismara karşı güçlü ve cesur mücadelesini sürdüren Mor Salkım Kadın Dayanışma

Derneği’nin ikinci merkezi töenle açıldı.BURSA (İGFA) - Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkan Anatolium AVM şimdi de Kadına Şiddete ve İstismara karşı azimli bir mücadele sürdüren Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'ne desteğini gösterdi.

Avrupa’da ve Türkiye’de her gün artan kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi, toplumun bilinçlendirilmesi, kadınların şiddetle mücadele mekanizmalarına erişiminin desteklenmesi için çalışmalar yapan Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği’nin açılışına ASHİM Bursa İl Müdürü Muhammer Doğan İl Müdür Yardımcıları Nurgül Duran ve Zekiye Asa Kaya, ŞÖNİM Müdürü Füsun Serim'in yanı sıra Bursa protokolü ve kadın STK’larının temsilcileri katıldı.

Mor Salkım, kadına karşı ve aile içi şiddetle mücadele eden, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar gerçekleştiren, Türkiye’de 7/24 şiddet hattı hizmeti veren bir sivil toplum kuruluş olduğuna dikkati çeken Başkan Dilek Üzümcüler, “Şiddete uğrayan kadınların ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik, hukuki ve sosyal desteğin sağlayacağı Mor Salkım Kadın Dayanışma Merkezi’nde, kadın ve çocuklara başta şiddetle mücadele sürecinde ihtiyaç duydukları konularda bilgi ve destek sağlayacaklarını, Kadınlar şiddete uğradığında ya da uğrama tehlikesi altındayken herhangi bir suçlama ve yargılanma endişesi olmadan merkezimize başvurabilirler" dedi. Üzümcüler, kadınların cinsiyetleri nedeniyle, şiddete maruz bırakılmadığı, eşit ve adil bir dünyayı oluşturmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Anatolium Müdürü Emrah Delice ise, Avrupa’da ve Türkiye’de bir ilk olan AVM içinde Kadın Dayanışma Merkezi ile kadınların şiddetle mücadele mekanizmalarına daha kolay ulaşabileceklerini ve AVM içinde farkındalık ve bilgilendirme etkinlikleri ile bilincin arttırılacağını kaydetti.