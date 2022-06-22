Bursa'da 'atık yeter' farkındalığı

Bursa’yı daha sağlıklı geleceğe taşımak amacıyla önemli çevre yatırımlarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi ‘sıfır atık’ hedefi doğrultusunda ‘Atık Yeter’ Açık Hava Farkındalık Uygulaması başlattı.BURSA (İGFA) - Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, hava, su ve toprak kirliliği gibi çevresel faktörlerle mücadele noktasında önemli altyapı projelerini hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan çevre konusunda farkındalık oluşturacak etkinliklere de imza attı.

Bu kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na ‘geri dönüşüm ve atıkların çevreye verdiği zararlarla ilgili bilgilerin yer aldığı’ panolar yerleştirildi.

Alanın tam ortasına da Türkiye’de dört kişilik bir ailenin aylık ortalama 137,5 kilogram olan atık miktarını temsil eden dev teneke kutu konuldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Atık Yeter’ farkındalık uygulamasının tanıtımında yaptığı konuşmada, bazı atıkların 100 yılda, bazılarının ise bin yılda doğada ancak yok olabildiğini hatırlattı.

Geri dönüşümü bir şehir kültürü haline getirerek, tüm Bursa olarak karbon ayak izimizi azaltacak ve iklim değişikliğinin önüne geçmek adına kocaman bir adım atacaklarını belirten Başkan Aktaş, devasa atık figürle farkındalık kampanyamızı başlattıklarını söyledi. Aktaş, temsili devasa atığı 17 ilçede Bursa’nın dört bir yanında sergileyerek, gerekli farkındalığı kazandıracaklarını söyledi.

Bursa’nın daha sağlıklı kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Büyükşehir olarak, Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir kent olması için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki ‘sıfır atık’ hareketini destekleyerek, farkındalık oluşturmak için başlattığımız ‘Atık Yeter’ Açık Hava Farkındalık Uygulamamızın hayırlı olmasını diliyor, çevremiz ve geleceğimizle ilgili gerekli farkındalığı oluşturmak adına önemli faydalar sağlamasını temenni ediyorum” dedi