Son Dakika

Bursa'da 'Aşık Veysel' fotoğraf sergisinde bir ilk... Fotoğrafları dokunarak anladılar

YAŞAM 09.11.2023, 12:51
Bursa'da 'Aşık Veysel' fotoğraf sergisinde bir ilk... Fotoğrafları dokunarak anladılar

Bu yıl 13.'sü düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde, bir ilk yaşandı ve görme engelli vatandaşlar, göremedikleri fotoğrafları, dokunarak anladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

2023 yılı hem UNESCO hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından “Âşık Veysel Yılı” ilan edilirken, 13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali kapsamında 'Veysel Gider Adı kalır' adlı Âşık Veysel Fotoğraf Sergisi düzenlendi. Ünlü fotoğrafçılar Ara Güler, Fikret Otyam, İsa Çelik, Ergun Çağatay, Ozan Sağdıç ve Mustafa Türkyılmaz’ın objektifine yansıyan Aşık Veysel’in portre ve yaşamından kesitler sergilendi.

Aşık Veysel fotoğraf sergisiyle, Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde bir ilke imza atıldı. Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe tarafından özel olarak Braille alfabesiyle hazırlanan kitap sayesinde, görme engelli vatandaşlar da hem sergide yer alan fotoğraflar, hem de Aşık Veysel’in yaşamı hakkında bilgi sahibi olma imkanı buldu. Görme engelli vatandaşlar göremedikleri fotoğrafların hikayesini, okuyarak anlamaya çalıştı.

Sergiyi gezen Altınokta Körler Derneği Bursa Şube Başkanı Tayfun Turgut, “Görsele dayanan bu serginin görme engellilerin de anlaması için kabartma yazısıyla kitapçık haline getirilmesi bizim için çok değerli. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Altınokta Körler Derneği Bursa Şube Sekreteri Ömer Sözgen de “Resimleri betimleyen Braille yazıyla hazırlanmış kitaplar bizi çok mutlu etti. Görme engellilerin de düşünülmüş olması bizim için özel ve güzel bir davranış. Tabi Aşık Veysel de bu arada bizim en büyük ozanlarımızdan ve kendisi de görme engellidir. Bizim için ayrıcalıklıdır” diye konuştu.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, Aşık Veysel’in ölümünün 50’nci yılı olması nedeniyle 2023 yılının hem UNESCO hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Aşık Veysel Yılı’ ilan edildiğini hatırlatarak, “Fotofest’in bu yıl özel konukları var. Ustaların objektifinden Türk halk edebiyatının önemli ozanlarından Aşık Veysel Şatıroğlu’nun portre ve yaşam fotoğrafları bu sene konuğumuz oldu. Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe’nin hazırladıkları ve 13 yıldır üzerinde çalıştıkları, Aşık Veysel’in hayatı, şiirleri ve halk ozanlığına dair bilgileri içeren önemli bir eserler de bizlerle. Bu eseri aynı zamanda Braille alfabesiyle de kütüphanelerimize kazandırmış ve görme engelli vatandaşlarımızın da ozanımız hakkında bilgi edinmesine, onu anlamasına imkan sağlamış oldular. Ben tüm fotoğraf severleri, Halk edebiyatı sevenleri ve Aşık Veysel’i anlayan bütün halkımızı sergimizi gezmeye davet ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. A.Demirspor 11 21
4. Trabzonspor 11 19
5. Beşiktaş 11 19
6. Kayserispor 11 19
7. Kasımpasa 11 18
8. Antalyaspor 11 15
9. Hatayspor 11 14
10. Sivasspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 11 13
13. Gaziantep FK 11 12
14. Karagümrük 11 11
15. Alanyaspor 11 10
16. Konyaspor 11 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 11 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Bodrumspor 11 20
5. Göztepe 11 20
6. Gençlerbirliği 11 19
7. Keçiörengücü 11 17
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 11 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Giresunspor 11 9
16. Ümraniye 11 9
17. Tuzlaspor 11 8
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Tottenham 11 26
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 11 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 12 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 12 21
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Valencia 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 12 7
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3