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Bursa'da 'arabaşı' izdihamı

YAŞAM 26.02.2024, 09:58
Bursa'da 'arabaşı' izdihamı

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu tarafından organize edilen “Arabaşı Ziyafet Şöleni” Bursa’da yaşayan Yozgatlıların, siyasilerin ve STK temsilcilerinin yoğun katılımı ile tamamlandı.BURSA (İGFA) - Yozgat ‘da soğuk kış aylarında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için yapılan arabaşı yemeği Bursa’da yaşayan binlerce Yozgatlıyı bir araya getirdi.

Bursa’da yaşayan Yozgatlılar ve farklı memleketlerden arabaşı yemeğini merak eden Bursalılar 2.000 kişilik salonları hınca hınç doldurdu.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Geçmiş dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Bursa Milletvekili ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sedat Yalçın,AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk, CHP Osmangazi Belediye Başkan adayı Erkan Aydın, DEVA Partisi Mudanya Belediye Başkan adayı Mine Norşon, Siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, İlçe Belediye Başkan Adayları, Meclis üyesi adayları, STK’ların başkan ve yöneticileri yoğun katılım sağladılar.

Federasyon Başkanı Ahmet Aslan, Sivil bir toplum kuruluşu olan hemşeri derneklerinin önceliği mensubu olduğu ve temsil ettiğin ilin örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini, kültürünü yaşadığı yerde yeni yetişen genç kuşaklara aktarmak, benimsetmek sevdirmek yaşamak yaşattırmak, unutturmamak, yaymak olmakla birlikte yaşadığı ilin kültürüne adapte olmasını sağlamak, kent bilincini oluşturmak, kendi aralarında sosyal dayanışma ruhunun gelişmesini sağlamakta olması gerektiğini anımsattı. Kendilerinin de bu prensipleri rehber kabul ederek, Bursa’da yaşayan hemşerilerinin birbirlerini tanımaları için bu tür etkinlikler yaptıklarını ifade eden Aslan, "Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu olarak; Bursa’da okuyan 48 Yozgatlı üniversite öğrencilerine burs vermekteyiz.Ayrıca Bursa üniversiteokuyan 21 depremzede öğrencilerimize de burs vermekteyiz. Hersene ramazan ayında ihtiyaç sahibi 500 aileye erzak kolisi veya market kartı dağıtmaktayız. Deprem mağduru kardeşlerimize 10 adet konteynır ve yiyecek yardımında bulunduk. Kışın odun ve kömüre ihtiyacı olan hemşerilerimize odun ve kömürlerini aldık. İhtiyaç sahibi Yozgatlı ailelere kışlık bot ve ayakkabı dağıttık, kırtasiye desteği sağladık. Ekonomik nedenleriyle düğününü yapamayan 2 Yozgatlı ailemize destek olarak düğün yapmalarına ve yuva kurmalarına vesile olduk.” diye konuştu.

Programda misafirlere seslenen eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise, bu gecenin birlik ve beraberliği pekiştirme, halleşme ve helalleşme gecesi olduğunu kaydetti.

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