Bursa'da annelerin çağrısı iyiliğe dönüştü

Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi, ‘Sünnet Annem Olur musun?’ sloganıyla düzenlediği sünnet şöleniyle 30 dar gelirli ailenin çocuğunun erkekliğe ilk adımını unutulmaz kıldı.BURSA (İGFA) - Yıl boyunca gerek öğrencilere burs dağıtarak eğitime verdikleri destekle gerekse yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken TAD Bursa Şubesi, bu kez dar gelirli ailelerin çocukları için ‘Sünnet Annem Olur musun?’ sloganıyla renkli bir sünnet şöleni düzenledi.

Bursa'da Tarihi Merinos Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen şölende 30 çocuk erkekliğe ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı. Aileleriyle birlikte gönüllerince eğlenen çocuklar için en büyük sürpriz ise TAD üyelerinin hediye ettiği bisikletler oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sibel Özer, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik ile Bursa Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nü temsilen Arif Aka ve Özgür Gümüş’ün katıldığı şölende konuşan TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, bu anlamlı organizasyona destek veren tüm yardımseverlere teşekkür ederken, sünnet şölenini geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.