Bursa'da annelerden sağlıklı buluşma

Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, Kasım ayının ilk buluşmasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sevil Paker’i ağırladı.BURSA (İGFA) - Her ay geleneksel olarak düzenlenen akşam yemeğinde seçkin bir konuğu ağırlayan Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi üyeleri, Kasım ayı buluşmasını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Gastrosanayi'deki renkli buluşmada Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sevil Paker’i ağırlayan TAD üyeleri, önemli bilgiler edindi. Bursalı anneler, Paker’den özellikle menopoz dönemine dair hayati bilgiler edindi.

Söyleşisinde TAD üyelerinin kadın hastalıklarına dair merak ettiği soruları da yanıtlayan Paker, koruyucu hekimliğin önemine dikkat çekti.

Menopoz öncesi ve sonrası yaşanacak sorunlarla birlikte kadınların sağlık sorunları yaşamaya başlamadan önce bu konuyu dikkate almaları gerektiğini hatırlatan Paker, asıl meselenin sağlığımızı kaybetmeden önce gereken önlemleri almak olduğunu dile getirdi