Bursa'da annelerden enerji veren buluşma

Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi üyeleri, 'Kahve bahane enerji şahane' sloganıyla düzenlenen buluşmada İçimdeki Ben'e Yolculuk ve JAAS Eğitmeni Gülay Aksaz’ı ağırladı.BURSA (İGFA) - Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve verdikleri burslarla bugüne dek binlerce öğrencinin hayatına dokunan TAD, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Yeni sezonun ilk kahve buluşmasını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren TAD Bursa Şubesi üyeleri, İçimdeki Ben'e Yolculuk ve JAAS Eğitmeni Gülay Aksaz’ın konuk olduğu etkinlikte sıradışı bir deneyim yaşadılar.

Enerji uzmanı Aksaz’ın Bursalı annelere beden ve ruh arasındaki enerji dengesinden, bu dengenin gerek sağlığımızı gerekse yaşantımızı nasıl etkilediği konusunda bilgiler aktardığı etkinlik ilgiyle izlendi.

Renkli görüntülere sahne olan söyleşinin finalinde TAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Sibel İstanbullu, Gülay Aksaz’a çiçek vererek teşekkür etti.